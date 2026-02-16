Чьи тракторы будут обслуживать фермы вместо белорусских МТЗ: альтернатива лучше и дешевле

Как говорится в сообщении этого мощного агроформирования, такие инвестиции должны "укрепить операционную устойчивость компании и сформировать хорошую основу для стабильного развития как животноводческого направления, так и агропроизводства в целом".

В релизе компании не указывается производитель техники и модель, но по фото и видео видно, что это YTO NLX 1054 с самой популярной в агропромышленном производстве группы тракторов тягового класса 1,4 (80 - 105 л.с.).

Современная альтернатива МТЗ

Если исходить из позиций тягового класса и силового потенциала, то YTO NLX 1054 можно уверенно считать альтернативой линейке белорусских тракторов МТЗ 80-82, МТЗ 892 и МТЗ 1025, покупку которых Украина окончательно прекратили еще в 2022 году вместе с пополнением складских запасов запчастей.

Эта модель трактора YTO комплектуется 4,5 литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем с интеркулером, выпускаемым по лицензии и стандартам Perkins. Он выдает на-гора 77,7 кВт /105 л.с.).

С миру по нитке

Модель 1054 получила ряд модификаций в поршневой группе, системе подачи топлива, что повлияло на экономичность и увеличение крутящего момента на 13%. На модели NLX 1054 подача воздуха в двигатель с подогревателем (LR4A3L-23) проходит через сменные 2-х ступенчатые бумажные фильтрующие элементы известного американского производителя Donaldson.

Завод укомплектовывает новые тракторы усовершенствованным сцеплением LUK (Германия), которое обеспечивает легкое выжимание педали и плавное переключение передач. Трансмиссия разработана итальянской компанией Fiat Agri.

Коробка выбора диапазонов делится на 3 пакета переднего хода и один – заднего хода, а плавное переключение 4 передач на каждом из диапазонов обеспечивается установленными синхронизаторами. Здесь набор из 12 передач вперед и 4 назад.

Усталость тракториста минимизирована

Обновленный дизайн кабины YTO 1054 позволил уменьшить шумность в салоне до 80 Дц, добавил улучшенную эргономику. Кондиционер с увеличенным радиатором установлен на всех тракторах NLX и справляется со своей работой даже в летний зной.

Кабина имеет ровный пол. Сиденье с ортопедическими свойствами уменьшит нагрузку на оператора и минимизирует его усталость. Обзорность трактора и рабочих органов увеличилась на 45%, появилось смотровое окно соединения гидравлических выходов.

Для стабильного результата

"Легкие тракторы будут применять прежде всего в процессах кормления, уборки и логистики в пределах производственных площадок. Несмотря на то, что речь идет об относительно простой технике, ее ключевая ценность – в стабильности и своевременности выполнения операций. Ожидаем, что обновление техники позволит повысить операционную дисциплину и обеспечить более прогнозируемый и стабильный производственный результат", – отметил директор департамента животноводства Астарты Ярослав Кушнир.