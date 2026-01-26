Чиновник из Закарпатья скрыл от декларирования элитные авто, на которые он даже за 20 лет не заработал

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета.

Его подозревают в представлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Что именно скрыл депутат

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не указал имущество и доходы на сумму более 8,3 млн гривен. В частности, речь идет о:

автомобиле Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов;

многомиллионный доход;

финансовых операциях по покупке и продаже Mercedes-Benz S-Class премиум-класса.

Сомнительное происхождение средств

Элитный Mercedes депутат приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн, несмотря на то, что его подтвержденные доходы за более 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен.

Уже через несколько дней автомобиль перепродали, а полученные средства использовали на личные нужды. Ни сам автомобиль, ни финансовые операции с ним в декларации отражены не были.

Квалификация преступления

Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 366-2 - внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию;

ч. 1 ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Кто расследует дело

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований в Закарпатской области.