Чиновники ЕС обсуждают снижение пошлин на американские автомобили

ЕС рассматривает возможность снизить пошлины на импорт автомобилей из США, чтобы предотвратить торговую войну, пишет УкрАвтопром ссылаясь на Financial Times.

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Комитет по вопросам торговли Европарламента предлагает уменьшить для США 10-процентную ставку на импорт автомобилей в ЕС до уровня 2,5%.

В дополнение к снижению тарифов, ЕС планирует увеличить закупки американского сжиженного природного газа и военного оборудования, чтобы ослабить торговую напряженность.

Этот шаг имеет целью уменьшить профицит торговли ЕС с США, который Трамп часто критиковал как несправедливый.

Европейская автомобильная промышленность поддерживает снижение тарифов, поскольку такие компании, как BMW и Mercedes, выступают за более широкую торговую сделку.