Чиновники получают взяток на растаможке автомобилей в $50 миллионов в год: Минцифры

О масштабах коррупции на таможне заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, о чем сообщает Минфин. По его словам, ключевая причина существования "теневого" рынка - человеческий фактор. Именно поэтому первым шагом должно стать максимальное устранение таможенников из процесса определения таможенной стоимости автомобиля.

Вторым необходимым шагом глава Минцифры называет принятие закона, который позволит полноценно запускать растаможку авто онлайн - без контактов с чиновниками.

Кстати сколько будет стоить растаможка электромобиля в 2026 году

Растаможка авто через "Дію"

Еще 24 апреля 2024 Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10380, который предусматривает таможенное оформление автомобилей через "Дію".

Воспользоваться новым механизмом смогут как физические, так и юридические лица, а также уполномоченные ими представители. В то же время речь идет исключительно о легковых автомобилях. Грузовики, мотоциклы, прицепы и другие транспортные средства придется оформлять по действующей процедуре.

Как будет определяться стоимость авто

Ключевым изменением должна стать автоматическая оценка стоимости автомобиля. Именно от нее начисляются все таможенные платежи - акциз, НДС и пошлина. В "Дії" уже работает соответствующий калькулятор, который учитывает год выпуска, тип двигателя и его объем.

Как пример, по расчетам "Минфина", растаможка легкового авто 2016 года с дизельным двигателем объемом 2,0 л обойдется чуть более чем в 110 тысяч гривен. Из этой суммы около 45,9 тысячи составляет акциз, еще более 64 тысяч - НДС.

Коэффициенты вместо "торгов"

В актуальной редакции законопроекта предусмотрено, что базовая стоимость авто будет определяться с учетом цен на аналогичные новые модели. Далее будут применяться понижающие коэффициенты в зависимости от возраста транспортного средства.

Так, для автомобиля возрастом один год коэффициент составит 0,92, для двухлетнего - 0,7, для трехлетнего - 0,64 и далее с уменьшением. Такой подход должен исключить ручную корректировку стоимости и, соответственно, "торги" с таможенником.

Кстати посчитайте растаможку авто в 2025 году

В Минцифры убеждены, что полная цифровизация растаможки не только упростит процедуру для водителей, но и существенно уменьшит коррупционные риски. Если законопроект будет принят в целом, процесс растаможки легкового авто может стать более быстрым, прозрачным и прогнозируемым - без "дополнительных платежей", которые годами сопровождали импорт транспорта в Украину.