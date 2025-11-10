Что будет, если мечту Mazda о роторном турбодвигателе воплотить в семейном формате

Vision-X Coupe - это концептуальный плагин-гибрид, имеющий роторный двигатель с турбонаддувом и электромотор на 503 л.с. и запас хода до 160 км в электрическом режиме. Mazda подтвердила, что до 2035 года планирует запустить в производство спортивную модель с роторным двигателем нового поколения - и именно Vision-X может быть намеком на ее будущее.

Подробнее: Mazda представила две концепции Vision и новую CX-5 на выставке в Японии

Рендеры показали - универсал мог бы быть еще лучше

Как пишет Carscoops, художник Sugar Design попытался представить, как выглядел бы Mazda Vision-X Wagon, если бы купе получило удлиненный кузов. Результат - элегантный спортивный универсал, который мог бы составить конкуренцию даже BMW M3 Touring.

Визуально он повторяет язык дизайна концепта: длинный капот, плавная линия крыши, широкий задний свес и фирменный “взгляд” Mazda с узкими фарами. По сравнению с купе, “семейный” вариант получил более гармоничные пропорции, а задние фонари стали компактнее, без сложной геометрии вокруг стекла.

Ротор поворачивается

Такое сочетание спортивности и практичности могло бы стать идеальным рецептом для преемника Mazda6 Wagon, производство которой завершилось несколько лет назад. Mazda уже вернула роторный двигатель в гибриде MX-30 R-EV, но Vision-X идет дальше - его установка должна не только заряжать аккумулятор, но и непосредственно обеспечивать тягу.

Также интересно: Mazda официально представила новый логотип: минимализм и фокус на цифровой мир

Роторно-турбинная технология остается частью ДНК бренда, и японцы откровенно намекают: это не конец легенды, а ее новое начало. Если компания решится на серийное производство такой модели, Mazda получит не просто еще один универсал - а настоящий “флагман для души”, который объединит наследие RX-7 с практичностью Mazda6.