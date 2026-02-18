Что дает Украине только что созданный Фонд транспортной поддержки

Учредителями Фонда поддержки транспорта Украины стали Швеция, Канада и Литва. Не исключено, что впоследствии свои подписи под этим документом поставят и руководители транспортных ведомств других стран.

Знаковое событие произошло в рамках Четвертого диалога высокого уровня по вопросам транспорта Международного транспортного форума, проходившего в Стокгольме. Об этом пишет Минразвития Украины.

В работе Диалога приняли участие более 20 стран, которые представляли профильные министры, посольства стран, международные организации.

Для Украины такое Соглашение дает возможность запустить механизм восстановления и развития транспорта. Потому что за четыре года полномасштабной войны транспортная инфраструктура стала одной из главных целей врага.