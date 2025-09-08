Что дает установка солнечных панелей на грузовики: исследование

Заказанный Департаментом мобильности и транспорта (DG MOVE) Европейской комиссии проект SolarMoves направлен на исследование, в какой степени расширение интегрированных в транспортные средства фотоэлектрических систем повлияет на потребности в электроэнергии для парка электрифицированных машин (VIPV).

Как узнавали эксперты Transport Online, речь идет об определении количественной оценки производства солнечной электроэнергии на кузовах транспортных средств и ее влиянии на будущую зарядную инфраструктуру Европы.

В консорциуме участвуют Нидерландская организация прикладных научных исследований TNO, Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера ISE и три поставщика солнечных технологий для транспортных средств: Sono Motors, IM Efficiency и Lightyear Layer.

Было рассчитано повышение эффективности транспортных средств и фотоэлектрических систем для будущих сценариев. Ключевые результаты показывают, что в Южной Европе VIPV могут покрыть до 80% энергетических потребностей обычных пассажирских транспортных средств. Для Центральной Европы этот показатель составит 55% – солнца меньше.

В южной части Европы аккумуляторная техника может солнечными технологиями покрыть до 80% энергетических потребностей обычных пассажирских транспортных средств. Фото: Sono Motors

В конце концов, влияние VIPV и других улучшений эффективности электромобилей на европейский автопарк свидетельствует о том, что к 2030 году в ЕС возможно сокращение спроса на электроэнергию из сети ЛЭП на 27 ТВт-ч.

Исследователи в течение девяти месяцев измеряют потенциал солнечных автомобилей на европейских дорогах. Результаты подтверждают, что солнечные батареи на транспортных средствах могут быть ценным мобильным источником возобновляемой энергии для транспортного сектора.

Эти и другие выводы можно прочитать в отчете "SolarMoves: измерение освещенности и потребления энергии в реальной жизни для солнечной мобильности". Более одного миллиона километров данных измерений.

С марта 2024 года восемнадцать транспортных средств – начиная от грузовиков и автобусов и заканчивая фургонами и легковыми автомобилями – с датчиками на крыше и бортах проехали более 1 миллиона километров по европейским дорогам.

"Измерения, проведенные в Нидерландах и на севере Германии, показывают, что боковые панели получают примерно на 50 процентов меньше солнечного излучения, чем панели крыши. Это похоже на предыдущие предположения модели: в среднем 2,8 кВт-ч/м² в год для крыши и 1,3 кВт-ч/м² в год для боковых сторон", – говорит Леннеке Слоофф, старший консультант TNO.

Будут проведены дополнительные сезонные исследования, особенно с весны и лета. SolarMoves расширит измерительную кампанию на Южную и Восточную Европу. Окончательный отчет в 2026 году будет содержать обновленные выводы и рекомендации по оптимальному развертыванию интегрированных солнечных элементов для каждого типа транспортного средства и региона.