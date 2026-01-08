Что делать, когда не получается перерегистрировать авто через Дію

Цифровые государственные сервисы значительно упростили процессы купли-продажи транспортных средств в Украине. Однако в некоторых случаях при перерегистрации авто в приложении Дія пользователи получают сообщение "Отклонено". Такая ситуация не является технической ошибкой приложения и требует личного обращения в сервисный центр МВД.

Почему возникает отказ в Дії

Сообщение об отклонении означает, что автоматизированная проверка выявила несоответствия или ограничения в одном или нескольких государственных реестрах. Это могут быть расхождения в персональных данных, наличие обременений на транспортное средство, запретов на регистрационные действия или другие юридические ограничения.

Важно понимать, что операторы справочно-информационного центра ГСЦ МВД и консультанты онлайн-чата не имеют доступа к детальной информации из реестров и не могут установить конкретную причину отказа дистанционно. Поэтому звонить им нет смысла.

Что делать в случае отказа

Для проведения процедуры перерегистрации покупатель и продавец могут лично обратиться в государственное учреждение – территориального сервисного центра МВД. Во время визита администраторы осуществляют проверку информации в государственных реестрах.

Если будет обнаружено ограничение или обременение, об этом сообщат заявителей с объяснением дальнейших действий. Если есть определенные нарушения – вызывают полицию. При отсутствии несоответствий транспортное средство будет перерегистрировано в стандартном порядке.

Обратиться в ТСЦ МВД могут:

владелец транспортного средства и покупатель;

уполномоченное лицо, которое действует на основании нотариально заверенной доверенности.

Перечень необходимых документов

Для перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД нужно иметь:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, с отметкой о месте регистрации или соответствующей выпиской.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий правомерность приобретения авто (оформляется непосредственно в ТСЦ МВД).

Нотариально заверенная доверенность, если обращается представитель.

При необходимости - заключение экспертного исследования транспортного средства.

Почему визит в ТСЦ информативнее

Проверка при перерегистрации охватывает несколько государственных реестров одновременно. Наличие запрета хотя бы в одном из них делает невозможным проведение регистрационного действия в онлайн-формате. Именно поэтому приложение Дія информирует пользователя об отказе, но разъяснения можно получить только при личном обращении в сервисный центр МВД.