Что делать, когда не получается перерегистрировать авто через Дію

Цифровые государственные сервисы значительно упростили процессы купли-продажи транспортных средств в Украине. Однако в некоторых случаях при перерегистрации авто в приложении Дія пользователи получают сообщение "Отклонено". Такая ситуация не является технической ошибкой приложения и требует личного обращения в сервисный центр МВД.
Почему возникает отказ в Дії
Сообщение об отклонении означает, что автоматизированная проверка выявила несоответствия или ограничения в одном или нескольких государственных реестрах. Это могут быть расхождения в персональных данных, наличие обременений на транспортное средство, запретов на регистрационные действия или другие юридические ограничения.
Важно понимать, что операторы справочно-информационного центра ГСЦ МВД и консультанты онлайн-чата не имеют доступа к детальной информации из реестров и не могут установить конкретную причину отказа дистанционно. Поэтому звонить им нет смысла.
Что делать в случае отказа
Для проведения процедуры перерегистрации покупатель и продавец могут лично обратиться в государственное учреждение – территориального сервисного центра МВД. Во время визита администраторы осуществляют проверку информации в государственных реестрах.
Если будет обнаружено ограничение или обременение, об этом сообщат заявителей с объяснением дальнейших действий. Если есть определенные нарушения – вызывают полицию. При отсутствии несоответствий транспортное средство будет перерегистрировано в стандартном порядке.
Обратиться в ТСЦ МВД могут:
- владелец транспортного средства и покупатель;
- уполномоченное лицо, которое действует на основании нотариально заверенной доверенности.
Перечень необходимых документов
Для перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД нужно иметь:
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, с отметкой о месте регистрации или соответствующей выпиской.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий правомерность приобретения авто (оформляется непосредственно в ТСЦ МВД).
- Нотариально заверенная доверенность, если обращается представитель.
- При необходимости - заключение экспертного исследования транспортного средства.
Почему визит в ТСЦ информативнее
Проверка при перерегистрации охватывает несколько государственных реестров одновременно. Наличие запрета хотя бы в одном из них делает невозможным проведение регистрационного действия в онлайн-формате. Именно поэтому приложение Дія информирует пользователя об отказе, но разъяснения можно получить только при личном обращении в сервисный центр МВД.