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Что делать перевозчику, если водитель остался за границей

Департамент транспортной политики АсМАП Украины в очередной раз дал разъяснения относительно алгоритма действий перевозчика в случае невозврата или несвоевременного возвращения водителя из командировки.
АсМАП Украины пошагово расписал действия перевозчика в случае невозврата водителя из-за границы - Auto24

ФОТО: Freepik|

При невозврате водителя из-за границы следует сразу спасать репутацию компании

Валентин Ожго
logo29 июля, 08:40
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Пошаговые действия расписаны в четкой последовательности. Как говорится на ТГ-странице и на сайте Ассоциациии перевозчиков, стоит "вписаться" в сроки пребывания лиц за рубежом, а сейчас это 60 суток.

Это – своеобразный порог, после которого Укртрансбезопасность может прекратить доступ лицензиата к Единому комплексу информационных систем (ЕКИС) на три месяца.

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Речь идет не о единоличном решении, а о коллективном, поскольку прекращение доступа лицензиата к ЕКИС принимается комиссией и утверждается приказом руководителя Укртрансбезопасности.

В случае невозврата водителя советуем обратиться:

  • в Национальную полицию по месту регистрации компании с кратким описанием ситуации, аргументацией, что в результате невозврата водителя транспортное средство осталось за границей, компании нанесены убытки. Желательно получить входящий номер такого обращения;
  • в ГСБТ (на электронный адрес contact@dsbt.gov.ua) с аналогичным описанием ситуации и добавлением обращения в Национальную полицию;
  • копии обращений направить Ассоциации (aircu@asmap.org.ua).

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В случае превышения водителем сроков пребывания за границей советуем:

  • до окончания установленного срока пребывания водителя сообщить ГСБТ о причинах возможной его задержки. В частности, из практики, перевозки в Среднюю Азию, особенно в зимний период, часто приводят к превышению срока пребывания;
  • после возвращения водителя направить ДСБТ документы, подтверждающие его возвращение в Украину, в частности, копии отдельных страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля, а копии сообщений и документов направить в Ассоциацию.


Как на комиссии 22 июля текущего года выяснено, некоторые перевозчики не придерживаются такого порядка действий, своевременно не сообщают ГСБТ о превышении водителем сроков пребывания за границей, или невозвращении водителя.

Из-за такого пренебрежения требованиями компании теряют доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

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Единственный правильный выход из этой ситуации АсМАП Украины видит в соблюдении алгоритма вышеприведенных действий.

Какой бонус получит перевозчик в таком случае:

  • Во-первых, такие заявления будут свидетельствовать о том, что перевозчик принимает все необходимые меры для узаконивания ситуации.
  • Во-вторых, своими поступками перевозчик не способствует водителю в нарушении норм действующего законодательства.

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