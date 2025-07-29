Что делать перевозчику, если водитель остался за границей

Пошаговые действия расписаны в четкой последовательности. Как говорится на ТГ-странице и на сайте Ассоциациии перевозчиков, стоит "вписаться" в сроки пребывания лиц за рубежом, а сейчас это 60 суток.

Это – своеобразный порог, после которого Укртрансбезопасность может прекратить доступ лицензиата к Единому комплексу информационных систем (ЕКИС) на три месяца.

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Речь идет не о единоличном решении, а о коллективном, поскольку прекращение доступа лицензиата к ЕКИС принимается комиссией и утверждается приказом руководителя Укртрансбезопасности.

В случае невозврата водителя советуем обратиться:

в Национальную полицию по месту регистрации компании с кратким описанием ситуации, аргументацией, что в результате невозврата водителя транспортное средство осталось за границей, компании нанесены убытки. Желательно получить входящий номер такого обращения;

в ГСБТ (на электронный адрес contact@dsbt.gov.ua) с аналогичным описанием ситуации и добавлением обращения в Национальную полицию;

копии обращений направить Ассоциации (aircu@asmap.org.ua).

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В случае превышения водителем сроков пребывания за границей советуем:

до окончания установленного срока пребывания водителя сообщить ГСБТ о причинах возможной его задержки. В частности, из практики, перевозки в Среднюю Азию, особенно в зимний период, часто приводят к превышению срока пребывания;

после возвращения водителя направить ДСБТ документы, подтверждающие его возвращение в Украину, в частности, копии отдельных страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля, а копии сообщений и документов направить в Ассоциацию.



Как на комиссии 22 июля текущего года выяснено, некоторые перевозчики не придерживаются такого порядка действий, своевременно не сообщают ГСБТ о превышении водителем сроков пребывания за границей, или невозвращении водителя.

Из-за такого пренебрежения требованиями компании теряют доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

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Единственный правильный выход из этой ситуации АсМАП Украины видит в соблюдении алгоритма вышеприведенных действий.

Какой бонус получит перевозчик в таком случае: