Что делать водителям во время воздушной тревоги: советы от полиции

Патрульная полиция Киева напоминает алгоритм действий во время воздушной тревоги. Водителям рекомендуют оставить автомобиль и проследовать в ближайшее укрытие.

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Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле:

остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;

если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже.

Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома: