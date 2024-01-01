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Что делать водителям во время воздушной тревоги: советы от полиции

Воздушные тревоги стали для многих привычным явлением и этот сигнал часто игнорируется. В полиции решили напомнить водителям алгоритм действий.
Что советует делать полиция водителям во время воздушной тревоги- Auto24
Евгений Гудущан
logo28 апреля, 17:50
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Патрульная полиция Киева напоминает алгоритм действий во время воздушной тревоги. Водителям рекомендуют оставить автомобиль и проследовать в ближайшее укрытие.

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Если во время сигнала воздушной тревоги вы находитесь в автомобиле:

  • остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;
  • если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже.

Если во время сигнала воздушной тревоги вы дома:

  • закройте окна, выключите все приборы и свет.
  • быстро оденьтесь, возьмите тревожный чемодан с необходимыми вещами. Направляйтесь в укрытие и следите за сообщениями официальных источников информации;
  • если рядом нет укрытия, придерживайтесь правила "двух стен".
#Полиция #Новости #Aвтобизнес