Renault Duster против Toyota Land Cruiser Prado 250 на бездорожье: видео

Кроссовер Duster от Renault Group является одним из самых дешевых на рынке Европы. Для своего сравнения команда Carwow выбрала полноприводную версию модели. Ее стоимость в Британии начинается от 23 550 фунтов стерлингов (30 400 долларов).

В то же время Toyota Land Cruiser Prado 250 стоит почти втрое дороже – от £74 995 (96 800 долларов). Серьезная разница в цене не единственное отличие между двумя автомобилями. Duster – намного легче своего конкурента по испытанию, ведь весит всего 1390 килограммов против 2335 кг у Land Cruiser.

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Кроме того, Duster может похвастаться несколько более высоким дорожным просветом в 217 мм против 205 мм и меньшим радиусом поворота благодаря меньшим габаритам. Однако, японский внедорожник существенно выигрывает в мощности благодаря своему 2,8-литровому турбодизелю, выдающему 201 л.с., в то время, как 1,2-литровый мягкий гибрид “Дастера” генерирует лишь 130 лошадиных сил.

Land Cruiser также оснащен полным набором внедорожных технологий, включая блокировку центрального и заднего дифференциалов, пониженные передачи и несколько внедорожных режимов, а также шинами для бездорожья, что делает его гораздо более совершенной машиной для преодоления сложной местности.

Однако, серия испытаний Carwow, включавшая гонки на скользкой горке, бездорожье и крутой спуск, показала насколько хорошо оба внедорожника делают свое дело. Несмотря на преимущества Toyota, Duster смог даже выиграть в нескольких тестах.

Его легкий вес и компактная конструкция помогли ему удивительно хорошо маневрировать, даже несмотря на то, что его подвеска не совсем отвечала задаче обеспечения плавности езды на неровной земле. Несмотря на это, общим победителем был признан Toyota Land Cruiser Prado.

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В общем, он остается лидером, когда дело доходит до серьезного бездорожья, но заоблачная цена делает внедорожник от японского автопроизводителя доступным далеко не каждому покупателю. В то же время Duster является отличным вариантом для тех, кто хочет выносливое и универсальное авто за небольшую стоимость.