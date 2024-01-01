Специальная бельгийская информационная маркировка GIII предупреждает водителей о выезде на участок дороги, где возможно аквапланирование. Если проще, то речь идет о подтоплении участков дороги большой водой, опасной для автомобилей.

Кстати как тестируют шины на аквапланирование

Что означает “машина с крыльями"?

Даже опытные водители иногда теряются, поскольку встречаются настолько редкие знаки, что об их содержании лишь частично можно догадаться по форме, конфигурации знака и символах на нем. И это вызывает сомнения. Знак "машина с крыльями" – именно из таких, хотя за городом несет информационную нагрузку большую.

Эта табличка на бельгийской дороге стоит уже не один месяц. Фото: reliablecollision.com

Все топливо, которым украинцы заправляются на заправках AMIC ENERGY, имеет высочайшее качество. Ведь оно производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах (дизель, кроме того, привозят из США) и соответствует экологическим стандартам Евро 5. Ознакомиться с паспортами качества и просмотреть информацию о наличии топлива, можно по ссылке. Рекламная информация

Лучше всего об этом проинформированы, конечно же, бельгийцы. Они хорошо знают, что такое вода на дороге, что такое аквапланирование и насколько оно опасно.

Читайте также Вода на полу авто: что делать и в чем угроза

Какие угрозы ждать от аквапланирования

Аквапланирование – явление действительно опасное: шина теряет сцепление с поверхностью дороги из-за слоя воды, накапливающегося между колесом и дорогой. Когда протектор шины не способен эффективно отводить воду, возникает так называемый водный клин. Он приводит к потере контроля над автомобилем.

Это повышает риск ДТП. Ключевым действием в такой ситуации является ограничение скорости: тише едешь – дальше доедешь.

Если видите такой знак, то это не о летающих автомобилях, а о водных преградах впереди на дороге. Фото: Belgian traffic

Читайте также В Польше стало много автомобилей-утопленников: ждем в Украине

Почему этот знак стал актуальным в других странах ЕС

До сих пор на некоторых участках дорог Центральной Европы вода держится после сильного наводнения, вызванного штормом "Борис" в Польше, Чехии, Австрии, Румынии, Германии и ряде других стран.

И хотя в большинстве европейских регионов вода уже спала, кое-где ее потоки все еще пересекают дороги и улицы в низинах. Вот здесь и возникла потребность в информировании водителей о довольно опасном явлении под названием аквапланирование.

Польский город Левин-Бжеский Опольского воеводства с затопленными улицами. Фото: Юзеф Полевка, RMF FM

До сих пор об этом информировала единственная в Европе графическая разработка знака GIII бельгийских дорожников. О знаке вспомнили, когда он уже был нужен даже не на сегодня, а "на вчера".

Читайте также Что произошло с затопленными в варшавском паркинге автомобилями

Одесса также недавно "плавала". Фото: мэрия Одессы

Все службы уже поняли, что "белый автомобиль с крыльями на голубом фоне" содержит важную информацию. Правда, многие водители о содержании этого знака почти ничего не знают, поскольку он не прописан в соответствующем разделе ПДД.

Теперь он может появиться в дорожной инфраструктуре многих стран. Украина – не исключение. В наших городах много дорог и улиц, которые при сильном дожде полностью подтапливает. Поэтому такой знак не помешает.