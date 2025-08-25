Что произошло с эстонским конвоем волонтерских автомобилей по дороге в Украину

По словам организаторов, в дорогу вышли автомобили разных марок и типов. Волонтеры вели грузовики, кареты скорой медицинской помощи и внедорожники. Предварительно вся приобретенная с рук техника прошла техническое обслуживание, а при необходимости – и ремонт.

По дороге к эстонскому гуманитарному конвою в Каунасе присоединились машины литовских волонтеров, а в Риге – латвийских. Об этом в своих репортажах сообщает на страницах err.ee наша коллега Анна Мишина.

Читайте также В Эстонии автомобили ездят с водителем, который управляет на расстоянии

Таким образом колонна машин выросла до нескольких десятков и растянулась почти на полукилометровую длину.

В Таллинне колонна машин стартовала с парковочной зоны Ülemiste City, где на фасаде помещения виднеется изображение девочки с красным зонтом и с желто-голубой наклейкой украинской символики на правой щечке. Фото: Anna Mishina

Скажем, в Риге к колонне присоединились волонтеры из команды Biedriba "TEV". Там вместо ожидаемых десяти машин они подготовили почти тридцать автомобилей.

Читайте также Турецкая бронетехника будет защищать границу с Россией

Встреча двух колонн эстонской и латвийской команд показательно прошла на площади перед окнами посольства РФ. Волонтеров проводила большая группа единомышленников, к ним также присоединились представители местной украинской диаспоры и журналисты. Поскольку акция связана с Днем независимости Украины, то там было очень много украинских флагов, звучало много украинских песен, а на машинах виднелись соответствующие патриотические наклейки.

В Риге церемониал встречи эстонских и латвийских команд с подарком для Украины состоялся под окнами российского посольства в Латвии. Фото: Anna Mishina

А в Каунасе на холме возле церкви Воскресения Христа литовская команда присоединилась с парком из 38 машин, хотя изначально предполагалось, что в Украину отправится около 20.

Читайте также Латвийские водители-пьяницы в очередной раз стали спонсорами Украины

"Волонтеры, которые дарят их, едут вместе с нами до самого конца. У нас есть пенсионер, который дарит уже свой второй автомобиль и он сам лично его доставит и передаст. И мы всегда говорим людям, которые не верят: "Езжайте с нами, вы знаете свои автомобили лучше, смотрите, встречайтесь с людьми, поддерживайте контакты и надежду, что война когда-то закончится", – рассказывает организатор литовского транша Валдас Барткевичюс.

В Каунасе литовская команда прибавила 38 машин, но из Вильнюса идет еще 14 машин. Фото: Anna Mishina

Техника имеет добротное техническое состояние, доведена до ума и подготовлена для различных нужд фронта и его обслуживания в тыловых логистических программах, в т.ч. госпитальных, социальных, ритуальных.

Читайте также Какие грузовики поступили из Литвы для ВСУ

По словам организаторов, собраны абсолютно разные машины, предназначенные как для передовой, так и для тыла. Впервые в гуманитарный конвой добавлено несколько небольших легковых моделей специально для офисных работниц, которые служат в ВСУ и их разъездной характер работы связан с организацией логистики.

Вчера, 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры из Литвы, Латвии и Эстонии добрались до Львова. На площади возле самого большого флагштока древнего города состоялась передача более 80 автомобилей для Сил обороны Украины.

Во Львов прибыли не просто союзники, а братские народы. Фото: Львовская ОВА

Благодарность прозвучала волонтерам, братским народам трех стран и литовскому предпринимателю и волонтеру с украинскими корнями Валдасу Барткавичусу, который в очередной раз организовал транспортный транш.