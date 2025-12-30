Что сделало за 15 лет работы представительство Stellantis в Украине

Итоги юбилейного периода подвел генеральный директор Stellantis Ukraine Руслан Акимов.

На момент появления заводского импортера ситуация была далека от идеальной. В Украине работали два отдельных дистрибьютора Peugeot и Citroën, каждый с собственной стратегией и разным подходом к дилерам. В итоге доля Peugeot едва достигала 1%, а Citroën - около 0,5%. Дилерскую сеть можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Кстати тест-драйв Peugeot 5008

Первые шаги

Первой задачей нового импортера стало приведение работы к единым стандартам и формирование стабильной сети. Параллельно пришлось бороться с распространенными мифами - в частности о "сложности" обслуживания автомобилей Peugeot и Citroën. Сегодня, по словам компании, этот стереотип фактически исчез.

Рост доли рынка и серия кризисов

Уже через пять лет после старта объединенный импортер довел долю брендов до 5,1% украинского рынка, а в 2019 году она выросла до 6,3%. Однако путь к этим показателям не был простым.

За 15 лет компании пришлось пережить аннексию Крыма и части Донбасса в 2014 году, пандемию COVID-19, а с 2022 года - полномасштабную войну. Были и локальные кризисы. Например, один из дилеров Citroën потерял контроль над автосалонами и свернул деятельность, что мгновенно ударило по продажам бренда и заставило пересмотреть подход к выбору партнеров.

Нестандартные решения во время войны

После начала полномасштабного вторжения Stellantis в Украине принял принципиальное решение - бесплатно обслуживать технику государственных органов и предприятий критической инфраструктуры. По словам Руслана Акимова, от этого направления напрямую зависела устойчивость страны.

По состоянию на сегодня компания потратила на эти работы около 250 млн грн, отремонтировала более 6000 автомобилей и обработала около 30 тысяч обращений.

Крупные контракты и локальные партнеры

Отдельной вехой стал крупнейший в истории контракт - поставка 1800 автомобилей для Укрпочты. Но не менее важным фактором успеха стало сотрудничество с украинскими производителями надстроек и кузовов.

Сегодня около 60% всех коммерческих автомобилей Stellantis в Украине уже переоборудованы локально. Три украинские компании стали стратегическими партнерами концерна и получили возможность поставлять такие автомобили и на внешние рынки.

Новые ниши: от инкассации до скорых и школьных автобусов

По словам Руслана Акимова, за несколько лет Stellantis фактически с нуля создал сегмент бронированных инкассаторских автомобилей. Если раньше Peugeot, Citroën или Opel в этой нише не были представлены, то сейчас в портфеле большинства крупных банков уже есть инкассаторские авто этих брендов.

Похожая ситуация и с автомобилями скорой помощи - сейчас значительная часть таких машин в Украине базируется именно на шасси Peugeot или Citroën. Перспективным направлением компания считает и школьные автобусы. На мероприятии была показана модель "Историк", изготовленная украинским производителем на базе Peugeot Boxer.

Отдельно в Stellantis готовятся к росту спроса на специальные автомобили для людей с инвалидностью и транспортировки пассажиров в креслах колесных - готовые решения в этом сегменте уже существуют.

Кстати за переоборудование авто для людей с инвалидностью можно будет получить компенсацию

Запчасти, сервис и взгляд в будущее

Компания активно развивает направление запасных частей и сервиса. В ближайшее время в Украине должна появиться первая сеть СТО Eurorepar Car Service.

А стратегическое видение еще амбициознее. К 2035 году в Stellantis рассчитывают быть не только в тройке лидеров украинского авторынка, но и запустить локальное производство автомобилей в Украине. Главные условия - завершение войны и безопасность. В компании подчеркивают: потенциал украинского рынка остается высоким, и Stellantis готов инвестировать в совместные проекты.