Что такое прямое урегулирование страховых случаев

Что нужно знать о прямом урегулировании страховых случаев по автогражданке.
Как работает прямое урегулирование страховых случаев - Auto24

Урегулирование страховых случаев

Прямое урегулирование - это возможность получить страховую выплату от страховой компании где был приобретен полис автогражданки, а не от страховой виновника ДТП. Такой механизм в некоторых случаях может упростить и ускорить процесс получения компенсации, уверяют в МСТБУ.

Условия, при которых можно воспользоваться прямым урегулированием:

ДТП произошло между двумя транспортными средствами, и нанесен исключительно имущественный ущерб (повреждение или уничтожение авто).

У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, позволяющие прямое урегулирование:

  • Автогражданки обоих участников заключены после 1 января 2025 года, или
  • Автогражданки потерпевшего и виновника заключены до 1 января 2025 года со страховщиками, которые на момент заключения были участниками добровольной системы прямого урегулирования, или
  • Автогражданка потерпевшего заключена после 1 января 2025 года, а у виновника имеется Автогражданка, заключенная до 1 января 2025 года.

Что важно знать:

  • Возможно возмещение ущерба причиненного только имуществу в виде повреждения или физического уничтожения транспортного средства. В случае вреда, нанесенного здоровью и жизни нужно обращаться к страховщику виновника.
  • Форма оформления ДТП не имеет значения - это может быть как вызов полиции, так и составление Европротокола.
  • Если вы уже обратились в свою страховую компанию за прямым урегулированием, повторно обращаться к страховщику виновника - запрещено.
