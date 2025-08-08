Что такое прямое урегулирование страховых случаев

Прямое урегулирование - это возможность получить страховую выплату от страховой компании где был приобретен полис автогражданки, а не от страховой виновника ДТП. Такой механизм в некоторых случаях может упростить и ускорить процесс получения компенсации, уверяют в МСТБУ.

Условия, при которых можно воспользоваться прямым урегулированием:

ДТП произошло между двумя транспортными средствами, и нанесен исключительно имущественный ущерб (повреждение или уничтожение авто).

У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, позволяющие прямое урегулирование:

Автогражданки обоих участников заключены после 1 января 2025 года, или

Автогражданки потерпевшего и виновника заключены до 1 января 2025 года со страховщиками, которые на момент заключения были участниками добровольной системы прямого урегулирования, или

Автогражданка потерпевшего заключена после 1 января 2025 года, а у виновника имеется Автогражданка, заключенная до 1 января 2025 года.

Что важно знать: