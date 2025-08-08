Что такое прямое урегулирование страховых случаев

ФОТО: freepik.com|
Урегулирование страховых случаев
Прямое урегулирование - это возможность получить страховую выплату от страховой компании где был приобретен полис автогражданки, а не от страховой виновника ДТП. Такой механизм в некоторых случаях может упростить и ускорить процесс получения компенсации, уверяют в МСТБУ.
Условия, при которых можно воспользоваться прямым урегулированием:
ДТП произошло между двумя транспортными средствами, и нанесен исключительно имущественный ущерб (повреждение или уничтожение авто).
У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, позволяющие прямое урегулирование:
- Автогражданки обоих участников заключены после 1 января 2025 года, или
- Автогражданки потерпевшего и виновника заключены до 1 января 2025 года со страховщиками, которые на момент заключения были участниками добровольной системы прямого урегулирования, или
- Автогражданка потерпевшего заключена после 1 января 2025 года, а у виновника имеется Автогражданка, заключенная до 1 января 2025 года.
Что важно знать:
- Возможно возмещение ущерба причиненного только имуществу в виде повреждения или физического уничтожения транспортного средства. В случае вреда, нанесенного здоровью и жизни нужно обращаться к страховщику виновника.
- Форма оформления ДТП не имеет значения - это может быть как вызов полиции, так и составление Европротокола.
- Если вы уже обратились в свою страховую компанию за прямым урегулированием, повторно обращаться к страховщику виновника - запрещено.