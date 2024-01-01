Что во Львове будут делать с брошенными во дворах автомобилями: озвучено решение

Судьбой бесхозных автомобилей, начиная от их выявления и заканчивая передачей в продажу на аукцион, будет заниматься специальная комиссия. Ее состав на днях утвержден соответствующим решением исполкома горсовета. Об этом пишет Львовская мэрия.

Читайте также Львовская община снова закрепит за бездомными автобус на всю зиму

Районные администрации областного центра проводят учет брошенных транспортных средств. Также запущен механизм поиска и информирования их владельцев. В основу взят опыт европейских городов, в т.ч. соседней Варшавы, где также объявлено активное наступление на брошенные машины.

На бесхозных машинах независимо от их типа и размерной группы сначала разместят наклейки с предупреждением о том, что у владельца есть 30 дней, чтобы забрать ее. Если после повторного осмотра территории машину не заберут, то ее соответствующая служба переместит на специальную площадку, где техника будет храниться в течение шести месяцев.

Читайте также Львовские светофоры из-за отсутствия напряжения не погаснут

В течение этого времени владелец может обратиться в администрацию и при подаче соответствующих документов на право собственности или наследства на такую технику вернуть транспортное средство. Если этого не произойдет, то право собственности машины переходит громаде.

Созданная комиссия мэрии уже будет определять дальнейшую судьбу машины. Транспортное средство предполагается продавать на специальном аукционе или передавать на нужды ВСУ. В случае неудовлетворительного технического состояния такую машину могут сдать в металлолом.

Читайте также Львовские пассажиры получили от мэрии карт-бланш: экономия существенная

Как сообщает мэрия, владельцы брошенных автомобилей уже частично самостоятельно убирают свой транспорт с улиц города, поскольку в прошлом году во Львове "утвердили порядок выявления и перемещения заброшенных и брошенных транспортных средств на территории общины".