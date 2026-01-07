Цифровой конкурс на автобусные маршруты прошел максимально быстро

ФОТО: Коллаж Авто24|
Участие перевозчиков в цифровых конкурсах на пассажирские маршруты открывает новые возможности
По словам заместителя главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергея Деркача, на конкурс было вынесено более 30 маршрутов, и большинство из них – именно в прифронтовые направления.
Практика показывает, что для многих людей в прифронтовых громадах автобус – это не "альтернатива", а единственный способ добраться до больницы, областного центра, работы или места эвакуации.
Чтобы было быстро, прозрачно и вовремя
Война изменила мобильность, но потребность в регулярном сообщении никуда не исчезла. Для быстрого, прозрачного рассмотрения заявок введены цифровые конкурсы.
"Прежде всего, речь идет о том, чтобы решения принимались в кратчайший оправданный срок, особенно там, где промедление означает реальные проблемы для людей", – отмечает Сергей Деркач.
Что получили по факту:
- перевозчики подали заявки на 17 маршрутов;
- все заявки поданы онлайн через электронный кабинет;
- само заседание комитета длилось около 20 минут – без бумаг, ручного перебирания документов и затягивания времени.
На какие маршруты поданы заявки:
- Херсон – Николаев;
- Одесса – Херсон;
- Запорожье – Харьков;
- Славянск – Одесса;
- Харьков – Сумы;
- Каменское – Херсон и другие.
Далее в программе будет...
Следующий этап – подготовка и подписание приказа Минразвития по перевозчикам, которые соответствуют требованиям и могут выходить на маршруты.
"Важный момент: подача заявок продолжалась до 19 декабря, а уже 5 января мы их рассмотрели. Это нормальный, прогнозируемый темп, который и должен работать в системе. Цифровые конкурсы – это часть реформы внутренних перевозок", – отмечает Сергей Деркач.