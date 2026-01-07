Цифровой конкурс на автобусные маршруты прошел максимально быстро

По словам заместителя главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергея Деркача, на конкурс было вынесено более 30 маршрутов, и большинство из них – именно в прифронтовые направления.

Практика показывает, что для многих людей в прифронтовых громадах автобус – это не "альтернатива", а единственный способ добраться до больницы, областного центра, работы или места эвакуации.

Чтобы было быстро, прозрачно и вовремя

Война изменила мобильность, но потребность в регулярном сообщении никуда не исчезла. Для быстрого, прозрачного рассмотрения заявок введены цифровые конкурсы.

"Прежде всего, речь идет о том, чтобы решения принимались в кратчайший оправданный срок, особенно там, где промедление означает реальные проблемы для людей", – отмечает Сергей Деркач.

Что получили по факту:

перевозчики подали заявки на 17 маршрутов;

все заявки поданы онлайн через электронный кабинет;

само заседание комитета длилось около 20 минут – без бумаг, ручного перебирания документов и затягивания времени.

На какие маршруты поданы заявки:

Херсон – Николаев;

Одесса – Херсон;

Запорожье – Харьков;

Славянск – Одесса;

Харьков – Сумы;

Каменское – Херсон и другие.

Далее в программе будет...

Следующий этап – подготовка и подписание приказа Минразвития по перевозчикам, которые соответствуют требованиям и могут выходить на маршруты.

"Важный момент: подача заявок продолжалась до 19 декабря, а уже 5 января мы их рассмотрели. Это нормальный, прогнозируемый темп, который и должен работать в системе. Цифровые конкурсы – это часть реформы внутренних перевозок", – отмечает Сергей Деркач.