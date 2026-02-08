Citroën Karin: автомобиль созданный 46 лет назад, но выглядит футуристично и сегодня

На Парижском автосалоне 1980 года Citroën удивил публику концептом, который ломал представление о форме автомобиля. Citroën Karin не пытался понравиться массовому покупателю и не готовился к конвейеру. Это был чистый эксперимент, созданный для демонстрации идей и дизайнерской свободы, вспоминают в Авто24.

Концепт в начале февраля 2026 года представили на выставке Paris Rétromobile в Париже. Здесь известные бренды показали свое автомобильное наследие, а Citroën вывел на сцену восемь старых и новых концепций.

Также интересно концепт Volkswagen меняет цвет

Автомобиль как дизайнерский манифест

Автором Karin стал дизайнер Тревор Фиоре, который на тот момент работал над формированием нового образа Citroën. Его концепт получил кузов в форме усеченной пирамиды с четкими геометрическими линиями.

В профиль автомобиль частично напоминал легендарный Citroën SM, но выглядел еще радикальнее. Закрытые задние колеса, минималистичная крыша и чрезвычайно низкая высота делали силуэт почти нереальным.

Три места и водитель в центре

Интерьер Karin был не менее провокационным. Водитель сидел строго по центру, а два пассажира - по бокам и немного сзади. Такая компоновка выглядела футуристично даже по меркам 1980-х и во многом предвосхитила идеи, которые впоследствии появлялись в других концептах и даже серийных авто значительно позже.

Панель приборов была максимально упрощенной, ведь главной целью было не удобство, а визуальный эффект.

Двери-бабочки и минимум практичности

Доступ в салон обеспечивали двери-бабочки, которые открывались вверх, усиливая ощущение шоу-кара. По своим габаритам Karin был довольно компактным - около 3,7 метра в длину и чуть больше метра в высоту.

Однако практичность здесь не имела значения. Автомобиль даже не оснащался полноценным двигателем и был так называемой "rolling model" - демонстрационным макетом, способным только передвигаться для показов.

Кстати новый Citroen C4 обещают сделать "экспериментальным"

Технологии как идея, а не как реальность

Даже без реального силового агрегата концепт получил упоминание о гидропневматической подвеске - фирменной черте Citroën того времени. Это еще раз подчеркивало: Karin не о скорости или управляемости, а о философии бренда, который в 1980-х не боялся мыслить нестандартно и провоцировать дискуссии.

Почему о Karin помнят до сих пор

Citroën Karin так и остался единственным экземпляром, но именно в этом и заключается его ценность. Он стал символом авангардного периода марки и ярким примером того, как автосалоны когда-то были площадкой для смелых экспериментов.

Сегодня этот концепт воспринимается как дизайнерский артефакт эпохи, когда автомобили создавали не только для дорог, но и для того, чтобы удивлять.