CUPRA Formentor VZ5 развивает 280 километров в час "максималки" с 5-цилиндровым мотором

Formentor VZ5 - это автомобиль, который в свое время стал культовым среди фанатов бренда. Сегодня он возвращается в обновленном виде: более агрессивный, более технически выверенный и полностью лишенный электронных ограничений, сдерживавших его потенциал.

Мощность, звук и 280 км/ч без ограничителя

Пятицилиндровый 2.5 TSI - сердце и главная причина существования VZ5. Он выдает 390 л.с. и 480 Нм, что уже знакомо по прошлой версии, но теперь мотор реализует свой потенциал полностью. Максимальная скорость снята с электронного "поводка" и составляет 280 км/ч.

В сочетании с распределением тяги и фирменной управляемостью CUPRA это создает ту самую "пятицилиндровую" эмоцию, которой так не хватает современному автомобильному рынку.

Новый образ и детали, которые выдают характер

Внешне Formentor VZ5 получил несколько акцентов, которые отличают его от других версий модели. Это новый сплиттер спереди с выгравированным логотипом VZ5, более широкие крылья, а также характерные диагональные выхлопные трубы с медными акцентами.

Динамику подчеркивают тормоза Akebono с шестипоршневыми суппортами и новые 20-дюймовые колесные диски, созданные специально для VZ5.

Интерьер: спортивные CUPBucket и меньше компромиссов

В салоне - фирменные CUPBucket-сиденья, которые обеспечивают более низкую посадку и лучше фиксируют в поворотах. Далее интерьер следует знакомой для CUPRA эстетике - технический минимализм, медные акценты и спортивная посадка.

Выпуск модели строго ограничен - всего 4000 автомобилей на весь мир. Впервые Formentor VZ5 доступен не только в версии с левым рулем, но и праворульный, что открывает для модели такие рынки, как Великобритания.

В CUPRA прямо говорят: возвращение VZ5 - это заявление о том, что бренд не собирается отказываться от эмоциональных бензиновых моделей, даже когда индустрия движется в другую сторону.