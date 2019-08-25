Спортивный электро-кроссовер получил футуристический дизайн.

Испанская марка Cupra, представила тизер своего первого "заряженного" электрического кроссовера.

Автомобиль планируют представить на автосалоне во Франфурте, пишет CarMagazine со ссылкой на представителей марки.

В Cupra сообщают, что электрокар объединит "силуэт четырехдверного кроссовера с характеристиками внедорожника и гладкостью спортивного купе". В целом же авто напоминает гибридный концепт Formentor, показанной ранее в 2019 году.

На одном из изображений видно, что электрокар получит смелый аероусилитель-рассеиватель и задний фонарь-бритву в стиле Porsche, который лезвием проходит под задним стеклом.

Второй тизер показывает очень футуристический салон электрокара Cupra. Однако нет никакой уверенности, что серийная версия сохранит все привлекательные черты приборной панели концепта.