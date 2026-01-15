Dacia готовит ответ Китаю: недорогой электромобиль вскоре пополнит линейку бренда

Румынская марка, входящая в состав Renault Group, уже имеет в своем портфеле электрический Spring. Эта модель, которую собирают в Китае, стала одним из самых дешевых электромобилей в Европе. В Германии ее стоимость по акционным условиям опускалась до 11 900 евро после существенной скидки. Впрочем, Dacia не планирует ограничиваться только одним доступным электрокаром.

Второй электромобиль начального уровня - уже на подходе

Второй бюджетный электромобиль Dacia должен появиться во втором квартале следующего года. Ожидаемая стартовая цена составит около 18 000 евро, что автоматически делает новинку одной из самых доступных электрических моделей европейского производства. Ключевое отличие будет заключаться в основе автомобиля.

Новинка будет построена на платформе AmpR Small от нового Renault Twingo, а ее производство организуют в Словении, на заводе в Ново-Место. Именно там уже выпускают родственные модели с двигателями внутреннего сгорания, так что электромобиль логично вписывается в существующую производственную экосистему Renault Group.

В Dacia прямо говорят, что их целью является максимально расширить присутствие электромобилей в сегменте миниавто. По словам руководства бренда, сегмент A, а впоследствии и сегмент B, очень быстро движется в сторону полностью электрических моделей, и компания не хочет оставаться в стороне от этого процесса.

Не замена Spring, а другой характер

Несмотря на похожую ценовую категорию, новая модель не задумывалась как прямая замена Spring. В Dacia подчеркивают, что электромобиль на базе Twingo будет принципиально иным по стилю, интерьеру и общему позиционированию. Речь идет о разных дизайнерских подходах, другом оформлении салона, альтернативные цветовые решения и отличный набор опций.

Первые намеки на внешность уже появились. Тизерные эскизы демонстрируют компактный хэтчбек с четкими линиями и кроссоверными акцентами, тогда как замаскированный прототип, показанный во время обновления бизнес-плана Renault Group, подтвердил, что новинка не станет мягкой копией Spring. Наоборот - она имеет собственную визуальную идентичность, ориентированную на европейского покупателя.

Dacia Spring

Цена может оказаться ниже, чем у Spring

Парадоксально, но на некоторых рынках новый электромобиль может оказаться даже выгоднее Spring. Причина - в государственных стимулах. Во Франции и Великобритании субсидии не распространяются на электромобили китайского производства, так что модель словенской сборки автоматически получает финансовое преимущество. С учетом местных программ поддержки конечная цена может опуститься ниже стоимости Spring.

Помимо ценового фактора, новинка будет иметь еще и стратегическое значение для бренда. Она поможет Dacia снизить средний уровень выбросов CO₂ по всему модельному ряду. Это критически важно, ввиду того, что компания не выполнила европейские нормы по итогам 2024 и 2025 годов. Новый электромобиль является частью плана, который должен позволить бренду вписаться во все более жесткие экологические требования к 2027 году.

Техника без излишеств

Автомобиль построят на сокращенной версии платформы Renault AmpR Small - той самой, что лежит в основе нового Twingo. Привод обеспечит один электродвигатель мощностью 81 лошадиную силу со 175 Нм крутящего момента. Его соединят с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 27,5 кВт-ч. На старте ожидается только одна техническая конфигурация, и именно ее, по предварительным данным, получит версия под брендом Dacia. Такой подход соответствует философии марки - минимум сложности, понятная техника и акцент на доступности.