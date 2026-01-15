Dacia открывает "отель на миллион звезд" для любителей ночного неба

Идея приурочена к редкому астрономическому явлению - параду шести планет, который можно будет увидеть в конце февраля над территорией Великобритании, рассказывает Carscoops. Именно в этот период Dacia организует однодневный кемпинг в шотландском лесопарке Геловей, где практически отсутствует световое загрязнение.

Bigster как номер отеля

Основой “отеля” стал самый большой внедорожник бренда - Dacia Bigster. Благодаря длине более 4,5 метра он позволяет полноценно использовать фирменный кемпинговый аксессуар Sleep Pack, который превращает салон автомобиля в спальное место для двух взрослых и состоит из двуспального матраса длиной 190 сантиметров, что раскладывается поверх сложенных задних сидений и багажного отделения.

В сложенном виде матрас хранится в компактном деревянном ящике, который одновременно выполняет роль столика и хранилища для вещей. Хотя запас пространства над головой ограничен, панорамный люк Bigster компенсирует это возможностью наблюдать за звездным небом, не выходя из автомобиля.

Ночь без городского света и толп

Кемпинг запланирован на ночь с 25 на 26 февраля. В это время участники смогут увидеть Венеру, Юпитер, Сатурн и Меркурий невооруженным глазом. Кроме наблюдения за небом, программа предусматривает отдых у костра, каякинг и рыбалку, что превращает событие в полноценный мини-отпускной формат. Несмотря на отсутствие сантехники в самих автомобилях, Dacia организует базовую инфраструктуру - на территории будет установлена большая общая палатка с необходимыми удобствами, чтобы гости не чувствовали дискомфорта во время ночевки.

Как попасть в “отель”

Забронировать место в Million Star Hotel можно через специальный сайт до 28 января. Количество автомобилей ограничено, поэтому участников будут выбирать путем жеребьевки. Единственные требования: проживание в Великобритании и наличие действующего водительского удостоверения. Каждый внедорожник рассчитан на двух человек, поэтому участие возможно как вдвоем, так и соло.

Sleep Pack для всех желающих

Для тех, кто хочет повторить такой формат путешествий самостоятельно, Dacia предлагает Sleep Pack как дополнительную опцию. Комплект из деревянного бокса и матраса стоит 1307 фунтов стерлингов ($1756). Дополнительно можно приобрести затемняющие шторы и палатку на заднюю дверь, а полный кемпинговый набор InNature обойдется в 1830 фунтов ($2460). Sleep Pack совместим не только с Bigster, но и с моделями Duster и Jogger, что делает его универсальным решением для любителей автокемпинга.