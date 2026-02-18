Dacia существенно улучшила свои модели новыми версиями и аксессуарами

Как отмечает Auto24, ссылаясь на релиз румынского автопроизводителя, универсал Jogger получил новую гибридную силовую установку Hybrid 155. Она сочетает 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 109 л.с., два электромотора, батарею емкостью 1,4 кВт-ч и автоматическую электрифицированную трансмиссию без сцепления. Суммарная отдача системы составляет 155 л.с. и 170 Нм крутящего момента.

Новая установка обеспечивает на 10% более низкий расход топлива и уровень выбросов по сравнению с предыдущим гибридом. В городских условиях автомобиль может до 80% времени двигаться на электротяге, а запуск всегда происходит в электрическом режиме.

Также для Sandero, Sandero Stepway и Jogger впервые доступен 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 120 л.с., работающий на бензине или LPG и сочетающийся с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Газовые баллоны увеличили в объеме, что позволило повысить запас хода на LPG примерно на 20%. Теперь он составляет до 1590 км для Sandero, до 1480 км для Stepway и до 1450 км для Jogger соответственно.

Обновленный дизайн и современное оснащение

Модели получили новую светодиодную световую подпись в форме перевернутой буквы “Т”, новые задние фонари и обновленные защитные элементы кузова из материала Starkle, который содержит 20% переработанного пластика и лучше противостоит царапинам. В списке оборудования также появились:

автоматический свет фар,

камера кругового обзора,

электропривод складывания зеркал,

мультимедийная система с 10-дюймовым экраном,

цифровая панель приборов 7 дюймов,

беспроводная зарядка смартфона.

Кроме того, модели получили новые системы безопасности, в частности автоматическое торможение с распознаванием транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также контроль внимания водителя.

Duster и Bigster получили гибрид-G 150 4x4

Кроссоверы Duster и Bigster получили новую уникальную силовую установку hybrid-G 150 4x4, которая сочетает гибридную технологию, полный привод и возможность работы на LPG. Система состоит 1,2-литрового бензинового двигателя мощностью 140 л.с., электромотора на задней оси мощностью 31 л.с. и 48-вольтовой батареи на 0,84 кВт-ч.

Суммарная отдача - 154 л.с. и до 230 Нм крутящего момента. Полный привод работает через отдельный электромотор с двухступенчатой трансмиссией. Кроссоверы могут двигаться на электротяге до 60% времени в городском цикле. Запас хода благодаря двум топливным бакам по 50 л достигает 1500 км.

Dacia говорит, что средний расход составляет примерно 7,1–7,2 л/100 км на LPG и около 5,9 л/100 км на бензине. Система полного привода предлагает шесть режимов движения, включая Auto, Snow, Mud/Sand и Hill Descent Control.

Обновленный электромобиль Spring

Компактный электромобиль Spring получил новую батарею 24,3 кВт-ч с улучшенной структурной интеграцией и модернизированную платформу. Кузов стал жестче, а баланс масс оптимизировали. Модель оснащена новыми электродвигателями мощностью 70 или 100 л.с., обеспечивающими до 20% больше тяги на скоростях 80–120 км/ч. Запас хода составляет 225 км по циклу WLTP, а среднее потребление энергии снизилось до 12,4 кВт-ч/100 км. Также улучшена аэродинамика и установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Новые аксессуары InNature и YouClip

Бренд расширяет линейку аксессуаров для активного отдыха. Среди новинок - тент размером 3×3 м из 40% переработанных материалов, который устанавливается на рейлинги крыши. Система креплений YouClip получила новые аксессуары и дополнительные точки фиксации в салоне, что повышает практичность в повседневном использовании.