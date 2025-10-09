DAF показал грузовик массой 52 тонны: фото и характеристики

Первая версия грузовика высокой полезной нагрузки и превосходной маневренности состоит из двойного тандема и подъемной управляемой задней оси. Этот тридем на заводском шасси 10x4 FAF разработан для тяжелых строительных работ.

Как говорится в пресс-релизе производителя, к наработкам с различными колесными версиями, самые мощные из которых были 6x4, 8x2 8x4 и даже 10х4, впервые добавилась "десятка" колесной формулы 10x4 в тридемном исполнении.

Нечто подобное уже было

Ранее в продуктовой линейке 2019 года производитель в сотрудничестве с компанией Estepe (Нидерланды) уже изготовил пятиосный самосвал DAF CF480 с такой же колесной формулой 10х4, который до Украины так и не доехал и массовостью не порадовал.

Он имел грузоподъемность 30 тонн и общую полную массу 49 тонн. Однако там задняя колесная тележка была в исполнении двойного тандема.

Вот так выглядит тридемная версия самосвала DAF 10х4 образца 2025 года (вверху), а вот таким был самосвал 10х4 с задним двойным тандемом в 2019 году (внизу). Фото: DAF

Кроме этого, стоит вспомнить еще одну версию шасси, которую DAF в сотрудничестве с Ginaf показал в феврале 2024 года (фото ниже). Там представлена новая конфигурация мостов, сочетающая в себе FAD (двойной передний мост) и FAW (тройной задний мост).

Прошлогодняя версия пятиосника 10x4 с тандемным мостом и управляемым удлинительным мостом. Фото: DAF

Тридем “на зуб” еще не пробовали

В нынешнем виде пятиосное заводское шасси 10x4 FAF оснащено двумя передними мостами на листовых рессорах грузоподъемностью 8 или 9 тонн и 34-тонным тридемом с пневматической подвеской. По конструкции тридем состоит из тандема с двойным приводом (доступен с одинарным или ступичным редуктором) и гидравлически управляемого подъемного заднего моста.

Такая конфигурация сочетает высокую грузоподъемность с выдающейся маневренностью. Кроме самосвального исполнения, такое шасси очень универсальное под различные надстройки. Скажем, два передних моста и соответствующие нагрузки на них позволяют устанавливать высокопроизводительные краны (КМУ) непосредственно за кабиной.

Управляемый задний мост тридема рассчитан на статическую нагрузку 26 тонн, что является решающим для таких задач, как загрузка и разгрузка тяжелых контейнеров с крюковым погрузчиком, когда весь вес может временно почти полностью лежать на последней оси.

Шасси FAF предлагается с трансмиссиями, включающие эффективные двигатели PACCAR MX-11 и MX-13, а также автоматизированную коробку передач TraXon. Мощность колеблется от 300 л.с. (220 кВт) до 530 л.с. (390 кВт).