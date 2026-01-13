Удалось ли провезти уклонистов в фуре с пивом

Задержка произошла не из-за хмельного напитка, а из-за водителя-хитреца, который взялся заработать на нелегальной перевозке в соседнюю страну группу людей. "Пассажиров" он разместил в специально оборудованных нишах между поддонов с пивом в рефрижераторном 3-осном полуприцепе магистрального тягача DAF XF.

По сообщению Черновицкой областной прокуратуры, организатором незаконной перевозки пассажиров оказался иностранец. Он работал частным перевозчиком и осуществлял международные перевозки груза.

Перевозчик подрабатывал "туроператором"

Водителю инкриминируют попытку незаконной перевезки семерых мужчин из Украины в Республику Молдова. Конечно, не бесплатно.

"Туристами" оказались пятеро киевлян и еще двое жителей из других регионов страны. Перевозчик за соответствующую плату гарантировал безопасную поездку и пересечение границы.

Пассажиров попросили с вещами на выход: на необорудованном транспорте перевозить людей запрещено, особенно через границу да еще нелегально. Фото: Черновицкая прокуратура, ГПСУ

Стоимость услуги шла на тысячи евро

При посадке фигурант дела предварительно "обилетил" пассажиров. Правда, деньги брал, но билеты не выписывал. Каждое условно забронированное место в прицепе имело свою цену, стоимость колебалась от 6 до 13 тысяч евро.

Вся "выручка" впоследствии была обнаружена в тайнике в ходе осмотра кабины магистрального тягача. Изъятые 34 тысячи евро наличными приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.

Такой "каботаж" противозаконен

Как говорится в сообщении Черновицкого пограничного отряда, в ходе предварительного выяснения сути уголовного преступления было установлено, что "туристов" собирали попутно по всей дороге.

В сообщении прокуратуры указано, что инцидент произошел в начале января 2026 года. Водитель выполнял международную перевозку алкогольной продукции – пива. Попутно он решил "подзаработать", переправить вместе с товаром военнообязанных, которым запрещено покидать территорию Украины.

Тайник для денег оказался так себе, но содержание “выручки” впечатляет. Фото: Черновицкая прокуратура, ГПСУ

Пассажиров подбирал, как автобус на вокзале

Он забрал пятерых мужчин в Киеве, а потом – еще двух в Хмельницком и Хотине. Водитель открывал опломбированный полуприцеп и прятал своих клиентов в грузовом отсеке.

"Он подробно проинструктировал их: в случае остановки транспортного средства - не двигаться, молчать и не издавать никаких звуков. Об успешном пересечении границы перевозчик планировал сообщить специальным "паролем" - трижды выкрикнуть из кабины слово "Украина!", – уточняют обстоятельства дела черновицкие прокуроры.

Какая статья "светит" перевозчику пива

Организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит уголовная ответственность. О подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины фигуранту дела уже сообщено.

Если коротко, то речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет.

И деньги на тот сомнительный билет "гавкнули", и за попытку нелегального пересечения границы теперь отвечать придется. Фото: ГПСУ

А что с пивом?

О дальнейшей судьбе пива ничего не сказано. Вероятно, к грузоотправителю претензии выдвигаться не будут, поскольку здесь конкретное обвинение лежит на перевозчике, вернее на водителе.

Вероятно, груз будет отправлен по назначению, но уже с другим перевозчиком, водителем и автомобилем, поскольку вся документация оформлена на задержанного водителя и его личную машину.