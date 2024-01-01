Дальнобойщики в ЕС будут сохранять данные труда и отдыха за два месяца

Нынешнее обязательство о предоставлении таких данных за 28 дней отменяется 31 декабря 2024 года. Новое дополнение в так называемый Пакет мобильности Евросоюза, пишет dako.de, вводится в действие на основании статьи 36 Регламента (ЕС) для упорядочения условий труда и отдыха водителей.da

Со вступлением в силу этого требования службы контроля ЕС имеют право требовать, а водитель обязан подать уже в первый день действия такой нормы данные за указанный период, начиная с 5 ноября. Все сведения должны быть зафиксированы на карточке водителя цифрового тахографа или в виде соответствующей распечатки.

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Главная цель такого нововведения заключается в том, чтобы уменьшить отсутствие водителей дома и обезопасить им результативный отдых. С зафиксированных на карточке цифрового тахографа или из соответствующих распечаток будет хорошо видно время работы и время отсутствия водителя за рулем. Это сопоставляется и делается соответствующий вывод.

Эксперты Авто24 внимательно изучили эти документы и пришли к выводу, что хранение данных и подача их органу проверки за предыдущие 56 дней не вполне соответствует тому, что распространяется во многих СМИ. В указанной статье 36 Регламента (ЕС) речь действительно идет о 56 днях, но...

Согласно официальным разъяснениям и комментариям разработчиков нормы есть существенное уточнение – там на самом деле действует формула 1 + 56.

Таким образом, не за 56 дней данные должны храниться у водителя, а за 56 + 1 день. Коллаж: Авто24

"Расширение обязанности предусматривает иметь с собой данные до 1 + 56 дней: с 31 декабря 2024 года доказательства за текущий день и предыдущие 56 календарных дней необходимо иметь при себе во время поездок, требующих записи", – уточняет Биргит Россбах из Торгово-промышленной палаты Германии (IHK Bodensee-Oberschwaben).

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Как бы там ни было, но новая норма призвана защищать водителей от непомерной эксплуатации работодателями и заботится о безопасности на дорогах. И это понятно, поскольку после здорового и содержательного отдыха водитель будет иметь лучшую реакцию и улучшенную внимательность в управлении автомобилем: полная концентрация повлияет на личную безопасность и не станет подвергать опасности других участников дорожного движения.