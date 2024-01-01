Стоит ли медленно ездить на электромобилях VW ID.4 и ID.6: эксперимент

Его цель заключалась в том, чтобы выяснить, дает ли преимущество быстрая езда преимущество на трассе. Для этого авторы собрали команды из электромобилей идентичных комплектаций и устроили пробег от Киева в Умань. Цель – установить, насколько будут отличаться показатели расходов, и какое преимущество во времени дает большая скорость движения.

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По условиям теста на всех автомобилях выровняли давление в шинах, а также зарядили батареи до 80%. К тому же электромобили имели разную ширину и профиль резины, поэтому их разделили по командам в соответствии с радиусом колес.

Во время движения по трассе, команда "Первой Электрички" попала в длинную пробку. Из-за этого показатели расходов несколько возросли. Однако авторы никак не могли обойти ее, поэтому они решили продолжить испытания.

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Когда обе команды электромобилей добрались Умани, авторы замерили расходы. Электромобили, которые двигалась со скоростью 110 км/ч имели следующий результат: три ID.4 Pro с колесами R20 – 17,8 кВт-ч, 18,6 кВт-ч, 17,5 кВт-ч, соответственно, а ID.6 Pro R20 показал 19,2 кВт-ч.

Команда авто, которые двигались со скоростью 90 км/ч добралась до Умани на 17 минут позже, и имела следующие результаты: ID.4 Prime R19 – 17,6 кВт-ч, ID.4 Pure + R19 – 15,7 кВт-ч, ID.4 Pro R20 – 15,6 кВт-ч.

Большой ID.6 Pro R20 показал 15,1 кВт-ч и этим удивил экспертов больше всего, ведь разница с ID.6, который двигался с большей скоростью составляет более 4 кВт-ч.

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Подытоживая, можно отметить, что расходы на ID.4 отличались в среднем на 2 кВт-ч, тогда как на ID.6 разница составляла чуть более 4 кВт-ч. Авторы "Первой Электрички" отметили, что только водители могут решить для себя, велика ли такая разница расходов и стоит ли экономия заряда потери времени в среднем на 20 минут, ведь у каждого свой стиль езды.