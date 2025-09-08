Дебютировал гибридный Porsche 911 Turbo S: быстрее и тяжелее, чем когда-либо прежде

Компания представила новинку в версиях купе и кабриолет. Главной особенностью спорткара являются его электронные турбины. В прошлом году Porsche представила 911 GTS, который имел один такой турбокомпрессор, а новый Turbo S получил два. Общая мощность новинки составляет 711 “лошадок” и 800 Нм крутящего момента.

Это на 61 л.с. больше, чем у текущего негибридного 911 Turbo S, а значит новая генерация является самым мощным и быстрым 911 в истории модели. Кроме 3,6-литрового оппозитного мотора автомобиль имеет электромотор, интегрирован в 8-ступенчатую КПП с двойным сцеплением, систему полного привода Porsche Traction Management и небольшую батарею емкостью 1,9 кВт-ч.

Немецкий автопроизводитель говорит, что 911 Turbo S способен разогнаться до первой сотни всего за 2,4 секунды и до 200 км/ч всего за 8,4 секунды с использованием Launch Control. Максимальную скорость ограничили на отметке в 320 км/ч. Интересно, что вес модели составляет 1736 килограмм, что на 82 кг больше, чем раньше, а значит, новинка также является самым тяжелым Porsche 911 в истории.

Чтобы подтвердить производительность новой модели, осенью 2024 года, на завершающих этапах разработки автомобиля, слегка закамуфлированный прототип преодолел круг на Нюрбургринге со временем 7:03.92, что на впечатляющие 14 секунд быстрее, чем у предыдущего 911 Turbo S. Очевидно, что такого результата удалось достичь не только благодаря мощности. Подвеску автомобиля также изменили.

Инженеры оснастили спорткар электрогидравлической системой управления шасси Porsche Dynamic Chassis Control, которая уменьшает крен кузова и улучшает маневренность. Она имеет более быстрое время реакции, чем полностью гидравлические агрегаты, ведь использует 400-вольтовую электрическую систему автомобиля, идентичную той, что есть в GTS. Кроме того, новый Turbo S стандартно оснащен керамическими тормозами диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади, а также шинами размером 255/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади.

Инженеры интегрировали в передний бампер вертикальные заслонки охлаждения и активный передний диффузор, тогда как задняя часть получила поворотное и выдвижное антикрыло. Глушитель и выхлопные трубы изготовили из титана, чтобы уменьшить их вес. Салон почти типичный для 992.2, но отличается вставками из углеродного волокна. Клиенты смогут кастомизировать свое авто через подразделение Porsche Exclusive Manufactur. Новинка поступит в продажу в 2026 году.