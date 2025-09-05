Дебютировал новый BMW iX3: первый кроссовер бренда с кардинально новым дизайном Neue Klasse

Новый BMW iX3 является самым важным автомобилем немецкого автопроизводителя за последнее десятилетие. Электрический кроссовер использует 800-вольтовую архитектуру Neue Klasse EV, появление которой знаменует собой отход от текущей стратегии бренда, предусматривающей продажу автомобилей с ДВС и электромобилей, построенных на одной платформе под названием CLAR. Однако, пока что iX3 будет продаваться параллельно с текущим бензиновым X3.

Читайте также: Новый BMW X5 будет иметь 5 силовых агрегатов, в том числе водородный

BMW iX3 – это больше, чем очередной электрокроссовер, поскольку он также закладывает основу для будущего бренда благодаря новому языку дизайна, четырем мощным компьютерам, которые BMW называет “супермозгами” и новой операционной системе BMW X, имеющей широкие функции персонализации. Модель поступит к дилерам в середине 2026 года.

Покупателям будет предлагаться версия iX3 50 xDrive мощностью 345 кВт (469 л.с.) благодаря двухмоторной трансмиссии. Кроссовер также будет иметь запас хода до 644 километров, но BMW обещает, что другие варианты смогут преодолевать до 800 км на одном заряде. Стоимость внедорожника оценивается около 60 тысяч долларов. Батарея, емкость которой пока не раскрывают, способна принимать заряд мощностью до 400 кВт.

“Дизайн Neue Klasse предлагает очень современную интерпретацию того, что всегда отстаивала BMW. Благодаря нашему новому языку дизайна новый BMW iX3 выглядит ориентированным на будущее, современным и вневременным, но, прежде всего, больше похожим на BMW, чем когда-либо”, - сказал Адриан ван Хойдонк, руководитель отдела дизайна BMW Group.

Также интересно: В BMW разработали мотоцикл для езды без шлема

Новинка действительно имеет знакомые элементы, такие как двойная решетка радиатора и фары с интегрированными ДХО. Передний бампер имеет скульптурные воздухозаборники с глянцевыми черными акцентами. Профиль имеет плавные, но достаточно четкие линии и скрытые дверные ручки. Сзади есть горизонтальные фонари, дублирующие форму спойлера на крыше. Аэродинамические усовершенствования снизили коэффициент сопротивления до 0,24, что положительно влияет на запас хода и динамику. Конечно же, покупатели смогут улучшить свое авто опционным пакетом M Sport, что добавляет рейлинги и другие диски.

В то же время пакет M Sport Professional добавляет подсвеченную решетку радиатора, черные детали отделки и красные суппорты. Габариты нового BMW iX3 составляют 4783/1895/1636 мм в длину, ширину и высоту соответственно, а колесная база – 2898 миллиметров. Он на 49 миллиметров длиннее своего предшественника. Главной особенностью электрокроссовера является его салон.

Центральным элементом интерьера является новый панорамный iDrive от BMW – широкий дисплей от стойки до стойки, интегрированный вдоль основания лобового стекла. Он работает в тандеме с 17,9-дюймовым центральным экраном и опциональным 3D-проекционным дисплеем, и все это работает на базе новейшей операционной системы BMW Operating System X, которая обещает интуитивно понятный интерфейс.

Читайте также: Автопроизводители отказываются от кожаных салонов в авто: причина

Для фанатов BMW это впечатляющий отход как от текущих компоновки бренда, так и от более ориентированных на водителя приборных панелей. Элементы управления трехзонным климат-контролем интегрированы в сенсорный дисплей, однако физические кнопки присутствуют на руле. Дополнительные функции включают аудиосистему Harman Kardon с 13 динамиками и новыми звуковыми эффектами и панорамную крышу.

Важно также то, что объем багажного отделения составляет 861 литр. Его можно увеличить до 1841 литра, если сложить спинки заднего ряда. Также есть передний отсек под капотом, вмещающий 57 литров. Там можно разместить зарядное устройство, или небольшой багаж. Компания отметила, что iX3 оснащен четырьмя высокопроизводительными компьютерами, которые называются “супермозгами” и являются частью “цифровой нервной системы” автомобиля.

Каждый блок контролирует динамику движения, автоматизированные системы вождения, информационно-развлекательную систему и основные функции. Например, центральный блок управления “Heart of Joy” (Сердце радости) отвечает за трансмиссию, тормоза, рекуперацию энергии и рулевое управление, обеспечивая водителю максимальную эффективность работы.

Также интересно: Под капотами Mercedes-Benz появятся двигатели BMW

По словам BMW, iX3 - это программно-определяемый автомобиль, то есть он будет постоянно совершенствоваться в течение своего жизненного цикла с помощью беспроводных обновлений. Производство нового электрокроссовера будет происходить в Дебрецене в Венгрии. Немецкий автопроизводитель добавил, что следующим автомобилем Neue Klasse станет электрический вариант 3-й серии. В то же время технологии Neue Klasse будут включены в целом 40 новых моделей до 2027 года.