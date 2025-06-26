Дебютировал новый Xiaomi YU7: электрокроссовер с запасом хода до 835 км за $35 000

Как отмечает CarNewsChina, как и седан SU7, первый электрокроссовер техногиганта построен на платформе Modena EV доступен в комплектациях Standard, Pro и Max. Базовая версия имеет электромотор на задней оси мощностью 235 кВт (320 л.с.) и 528 Нм крутящего момента. LFP-батарея емкостью 96,3 кВт-ч обеспечивает до 835 километров по циклу CLTC.

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Xiaomi YU7 Pro доступен уже с двухмоторной трансмиссией общей мощностью 365 кВт (496 л.с.) и 690 Нм крутящего момента. В таком исполнении кроссовер использует такой же аккумулятор, но имеет более низкий запас хода до 770 километров.

В то же время флагманская комплектация YU7 Max оснащена NMC-батареей на 101,7 кВт-ч, что обеспечивает диапазон на одном заряде в 760 км, а также полноприводной двухмоторной трансмиссией на 508 кВт (690 л.с.) и 866 Нм. Базовая модель достигает первой сотни за 5,8 секунды, YU7 Pro – за 4,27 секунды, а топовой версии Max нужно лишь 3,23 секунды.

Дизайн кроссовера соответствует языку дизайна SU7. Кузов имеет силуэт фастбэка и несколько напоминает Ferrari Purosangue. Xiaomi говорит, что модель имеет активные аэродинамические жалюзи решетки радиатора и благодаря этому коэффициент сопротивления составляет 0,245.

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Среди особенностей интерьера – сиденья из кожи Nappa, передние сиденья в невесомости с углом наклона 123° и функцией массажа, заднее сиденье с электрорегулировкой на 135° и панорамный дисплей Mini LED “Skyline” на приборной панели шириной 1,1 метра.

Пассажиры задних сидений могут пользоваться 6,68-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль также оснащен интеллектуальным голосовым управлением с искусственным интеллектом Xiaomi, а мультимедиа поддерживает интеграцию с экосистемой Apple, включая CarPlay, Apple Music и управление автомобилем для Apple Watch.

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Список оснащения включает мини-холодильник объемом 4,6 литра, аудиосистему с 25 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, LiDAR и колесные диски от 19 до 21 дюйма. Клиенты также смогут выбирать среди 9 цветов кузова и четырех тем интерьера. Стоимость Xiaomi YU7 Standard начинается от $35 000, YU7 Pro – от $38 700, а YU7 Max – от 45 600 долларов.