Действительно ли бензин А-100 и А-98 на украинских АЗС не содержит спирта

Недавно в Украине на законодательном уровне начало требовать наличие биоэтанола в бензинах, продаваемых на АЗС. Минимальный уровень спирта – 5%. Но не во всех марках горючего: высокооктановые А-100 и А-98 лишены этого требования.

Многие автовладельцы решили не рисковать топливными системами своих авто, поэтому спрос на высокооктановые бензины А-100 и А-98 вырос до неслыханных ранее объемов. Но все ли продавцы на рынке продают его честно и какой именно? Разобрались в вопросе эксперты Института потребительских экспертиз, которые провели масштабную проверку самого дорогого горючего на АЗС и проверив его в сертифицированной лаборатории.

Кстати проверка бензина со спиртом на украинских АЗС

Исследование образцов “высокооктана” состоялась почти всех сетях, которые продают этот вид бензина. В состав проверенных вошли как крупнейшие всеукраинские сети (WOG, SOCAR, ОККО, UPG), так и серьезные региональные игроки (мощная столичная сеть KLO, многочисленная сеть в Днепре и Днепропетровской области VOSTOKGAZ, полтавская BVS, а также хорошо известные киевлянами станции GRAND PETROL).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – “зеленую”, “синюю” и “красную”. В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, “синюю” – образцы без нарушений, но “без запаса прочности”, то есть на грани разрешенных значений. И наконец, “красная” – сети, топливо на которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и наличие спирта. Нужно отметить сразу, что красная группа, к счастью, в этот раз была пустой.

Экспертиза бензина А-100, июль 2025 г.

АЗС Октановое число (опыт. метод), ед. Содержание серы, мг/кг Содержание биоэтанола, % исследования по ДСТУ 8737:2017 менее 95 ед. не более 10 не более 5,0 WOG MUSTANG 100 100,9 3 Отсутствует SOCAR NANO 100 101,4 4 Отсутствует KLO F100 100,5 5 Отсутствует ОККО PULLS 100 100,0 7 Отсутствует UPG 100 100,0 3 0,5

Экспертиза бензина А-98, июль 2025 г.

АЗС Октановое число (опыт. метод), ед. Содержание серы, мг/кг Содержание биоэтанола, % исследования по ДСТУ 8737:2017 менее 95 ед. не более 10 не более 5,0 VOSTOKGAZ A-98 100,0 5 Отсутствует GRAND PETROL A-98 98,6 7 Отсутствует BVS A-98 98,7 8 Отсутствует

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Зеленая группа

Высокооктановый бензин – продукт премиальный и дорогой, поэтому для сетей АЗС в этом случае речь идет не столько о прибыли, сколько о престиже и репутации. И представляется, украинские сети с этим вопросом справились на отлично. В “зеленой” зоне – большинство участников, показатели бензинов превышали требования ДСТУ.

Эксперты начали с измерений октанового числа, которое является основным показателем качества для этого типа топлива. В составе участников 5 сетей декларировали в продаже бензин А-100, а остальных три – 98-й. И экспертам важно было убедиться, ли все образцы соответствуют маркировке. Соответственно, значение для “сотого” должно быть не менее 100 единиц, и 98 – для “девяносто восьмого”. Ведь так заманчиво продавать 98-й, под видом “сотого”! Но лабораторные исследования подтвердили – все сети честно продают то топливо, тип которого указан на стеле. Среди “сотых” бензинов наибольшее значение октанового числа зафиксировано у образцов, приобретенных в сети SOCAR и WOG, соответственно, 101,4 и 100,9 единицы. Приличный “запас”!

Отличный результат также у фирменного F100 KLO (100,5 ед.). При таких показателях октанового числа отдача двигателя на полную мощность обеспечена. Удивил экспертов высокооктановый бензин в сети VOSTOKGAZ. Он продается как 98-й, а по факту октановое число равно 100. Солидно. GRAND PETROL и BVS (маркированные на стеле именно как 98-й) тоже имеют запас – показатели 98,7 и 98,6 соответственно.

Далее померили содержание серы – ее в таком бензине должен быть минимум. Это вредное вещество – чем больше ее в горючем, тем меньшим будет ресурс двигателя, тем быстрее выйдет из строя топливная система. 10 мг/кг – максимум, который допускает норматив Евро 5. Почти отсутствует вредная сера была в образцах WOG – 3 мг/кг, и SOCAR – 4 мг/кг. Почти вдвое ниже норматива оказалось в KLO и VOSTOKGAZ – всего по 5 мг/кг.

И наконец, проверили содержание этанола. Прогнозируемо, его ни у одного из участников обнаружено не было.

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Синяя группа

В “синюю” группу попали всеукраинские сети ОККО и UPG. Это также абсолютно кондиционное и качественное топливо, но с показателями, что вплотную приблизились к предельным нормам. В частности, октановое число в обеих сетях “застыло” на отметке ровно 100. Также в образце UPG обнаружено незначительное количество биоэтанола – 0,5%. Это укладывается в норматив – до 5%, но это уже не полное отсутствие.

По итогам теста директор Института Юрий Чернобривец отметил, что “высокооктановые бензины в сетях АЗС Украины являются действительно заводским продуктом, без вмешательства в его состав и модификаций “на местах”.