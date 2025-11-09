Действительно ли электрический BYD Han-L можно зарядить за 8 минут: реальный тест в Украине

ФОТО: BYD|
BYD Han-L
Тест проводился блогером Алексеем Бодня на маршруте Киев – Белая Церковь – Умань. Главная задача: проверить, насколько заявленный запас хода и скорость зарядки соответствуют действительности в украинских условиях.
Реальный запас хода
BYD Han-L - заднеприводный седан на 1000-вольтовой платформе с большой батареей. Китайцы обещают до 700 км CLTC, но в реальности - меньше, и это нормально.
Во время теста по трассе Киев-Одесса в прохладный день (+10 °C) получили такие результаты:
- 130 км/ч - около 350 км хода,
- 110 км/ч - примерно 400 км.
На первом этапе авто проехало 150 км и израсходовало 43% заряда. Расчетно это около 3,5 км на каждый процент батареи, что и дает ориентировочные 350 км общего запаса. При снижении скорости до 110 км/ч - экономия еще около 50 км.
Для большого, почти пятиметрового седана с мощностью 600 л.с. - результат отличный. Han-L без проблем проходит между украинскими хабами даже на скоростных трассах.
Зарядка: новый уровень скорости
Самое интересное начинается на зарядке. BYD заявляет, что Han-L (как и кроссовер Tang-L) может принимать до 1 МВт мощности. Это звучит как маркетинговый трюк, но тест в Украине показал, что это не так уж и далеко от реальности.
Авто подключили к двум DC-станциям Toka по 240 кВт каждая (китайские стойки Grasen):
- на одной - примерно 930–938 В и ~250 А → ~230 кВт
- на второй - аналогичные значения
Итого по двум коннекторам: ≈440–480 кВт суммарной мощности зарядки.
То есть легковой седан реально берет более 0,4 МВт из сети. И это не пик на секунду, а стабильный участок графика.
Результаты измерений:
- 20–80% - 8 минут,
- 10–100% - 16 минут,
- полный заряд - менее 20 минут.
Такая стабильная кривая зарядки - редкость даже среди топовых моделей. Для сравнения: большинство современных электромобилей падают ниже 100 кВт уже после 40–50%.
Где найти такие зарядки
Потенциал Han-L раскрывается только на мощных хабах. Их можно найти в приложении EVUA, где есть фильтр "240+ кВт". Там уже собраны десятки быстрых станций по всей Украине - от Киева до Львова, Винницы, Одессы и Харькова.
Алгоритм путешествия выглядит просто: 300 км по трассе → 7–10 минут зарядки → еще 300 км.
Так работает электромобиль, который фактически едет в темпе автомобиля с ДВС, но с меньшим расходом и без запаха бензина.
Вывод
BYD Han-L доказал, что электромобиль может быть не только экономичным, но и удобным для дальних поездок.
350 км на скорости 130 км в час, 400 - на 110, зарядка до 80% за 8 минут - это уже не фантастика, а украинская реальность.