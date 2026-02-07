Действительно ли по ямам лучше ездить на перекачанных колесах: на самом деле нет

Миф о том, что перекачанное колесо тяжелее пробить, популярен среди украинских водителей. Но он абсолютно ошибочен – Авто24 доказывает это в своей статье.

Кстати трасса Киев–Одесса покрылась ямами

Откуда он вообще взялся

Корни этой идеи тянутся еще со времен, когда на дорогах преобладали "Жигули", "Москвичи" и другие автомобили на 13–14-дюймовых колесах. Шины тогда были высокие, мягкие, часто камерные, а диски - стальные. В таких условиях чуть большее давление действительно иногда спасало от защемления камеры.

Но за эти годы изменилось все: автомобили стали тяжелее, колеса - больше, шины – бескамерными, профиль шин - ниже, а диски - алюминиевыми. Однако совет остался и передается дальше, будто универсальная истина.

Для украинских дорог лучше возить запаску, а не комплект для восстановления шин. Фото Freepik

В чем главная ошибка

Большинство водителей путает прокол и пробой. Когда в шину влетает гвоздь - это одно. А когда колесо влетает в яму и резина получает удар между асфальтом и диском - это совсем другое.

Перекачка может немного уменьшить риск прокола. Но от пробоя она не спасает - наоборот, делает его более вероятным. Жесткому колесу просто некуда "сыграть" на ударе.

Кстати озвучены мифы о ремнях безопасности

Что реально происходит на яме

Когда колесо перекачано, оно становится твердым. У него почти нет деформации, нет хода, чтобы погасить удар. В результате вся энергия летит в диск и боковину. Именно поэтому после ям появляются гули, порезы и кривые диски - и очень часто именно на колесах с давлением 2,8–3,0 бар.

Шина должна работать как первый амортизатор. Но для этого она должна быть упругой, а не "деревянной".

Почему же людям кажется, что это работает

Здесь вступает в игру психология. Если несколько раз проехал яму и ничего не случилось - кажется, что метод правильный. Если же пробил колесо, виноватым обычно делают дорогу, а не давление.

К тому же перекачанное колесо выглядит накачанным, "крепким", и создает ощущение надежности. Мозг любит простые объяснения, даже если физика с ними не соглашается.

Побочные эффекты, о которых редко думают

Кроме риска пробоя, перекачанные колеса делают авто жестким, ухудшают сцепление, удлиняют тормозной путь и быстрее съедают протектор по центру. Все мелкие неровности летят не в резину, а сразу в подвеску. Но об этом обычно вспоминают уже после ремонта.

Кстати украинцы быстро ездят, поэтому часто бьют машины

Как на самом деле лучше

Правильное давление - это не "больше" и не "меньше", а то, которое рекомендует производитель, с небольшой корректировкой под условия дороги. Для разбитого асфальта шина должна немного работать, а не быть каменной.

Вывод

Миф "перекачай - не пробьет" живет благодаря старому опыту, везению и визуальным ощущениям. Но в современных условиях он работает против водителя.

Чаще всего на ямах страдают не “мягкие”, а именно перекачанные колеса. И чем хуже дороги - тем быстрее это становится очевидно.