Декабрь стал рекордным: украинцы массово покупали новые автомобили

Конец 2025 года принес украинскому авторынку исторический результат. В декабре было реализовано 12 724 новых легковых автомобиля, а доля электромобилей впервые превысила психологический рубеж в 50%. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Электромобили задали темп

Только за один месяц украинцы приобрели более 6,5 тысяч электрических авто. Для сравнения, в начале 2025 года все сегменты авторынка вместе взятые продавали меньше, чем "электрички" в декабре.

Год с плюсом 17%

Такой финиш года существенно повлиял и на общие итоги. По результатам 2025-го украинский рынок новых легковых авто вырос на 17%. Фактически рынок вышел на довоенные показатели, но с совершенно новой структурой спроса - электромобили впервые стали преобладающей силой.

BYD - новый лидер рынка

Самым громким результатом декабря стал рывок BYD. Китайский бренд занял 26% украинского рынка, реализовав около 3,3 тысячи электромобилей. Для сравнения, в декабре 2024 года BYD продал лишь 192 авто. Такого роста за один год украинский рынок еще не видел.

Примечательно, что BYD до сих пор не имеет в Украине официального импортера, полноценной дилерской сети или развитого сервиса. Впрочем, это не помешало бренду сместить с лидерских позиций даже Toyota.

"Серые" поставки меняют расклад сил

Подобным путем пошли и дилеры Volkswagen, которые активно завозили авто с китайского рынка. В итоге VW в декабре занял второе место с долей около 10%, что позволило ему обойти Toyota.

В то же время на расстояние прямой атаки к лидерам подобралась и Škoda. Благодаря взвешенной ценовой политике бренд стабильно наращивает продажи и имеет все шансы побороться за первое место уже в ближайшее время.

Zeekr - сюрприз года

Еще одним феноменом 2025 года стал бренд Zeekr. Его уже воспринимают как премиальный сегмент уровня "немецкой тройки", но при этом продажи оказались массовыми. В декабре Zeekr вошел в топ-5 украинского рынка, обогнав всех традиционных конкурентов в премиум-классе.

Кто удержался в топе

Китайское "электрическое нашествие" вытеснило из топ-10 многих игроков. Удержаться смогли далеко не все. Среди брендов, которые остались в верхней десятке, - Renault, Hyundai, BMW и Audi. В то же время и здесь значительную роль сыграли "серые" поставки из Китая, как и в случае с Honda, где неофициальный импорт уже формирует львиную долю продаж.

Что дальше

Декабрь 2025 года показал: украинский авторынок кардинально изменился. Электромобили перестали быть нишевым продуктом, а китайские бренды - экзотикой. После завершения льгот спрос, вероятно, скорректируется, но очевидно одно - рынок уже не вернется к прежней модели.