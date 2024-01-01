Десантно-штурмовые Caracal помогут разведчикам выполнять боевые операции

На сегодня общий парк такой техники в Вооруженных Силах Украины достиг 20 единиц. На подходе еще пять таких машин.

Прибытие новой партии ожидается в ближайшее время. Об этом говорится на Х-странице отслеживания помощи Германии Украине German Aid to Ukraine.

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По некоторым источникам, всем этим парком из 20 десантно-штурмовых машин (ДШМ) владеют боевые подразделения ГУР. Именно в зачете бойцов этого ведомства стоят самые громкие боевые операции как на передовой, так и во вражеском тылу.

Вполне вероятно, что во многих из тех наработок основным транспортным средством быстрого передвижения во фронтовой полосе или на территории врага были именно Caracal. Эта техника больше всего соответствует характеру таких операций.

Эксперты предполагают, что и нынешняя партия автомобилей пополнит парк подразделений специального назначения ГУР или Сил специальных операций. Они легкие, быстрые и высокопроходимые вне дорог в любой сезон.

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Имея в своей полной массе всего 2,9 тонны, этот автомобиль обладает довольно мощным силовым потенциалом в 249 л.с. Колесная формула 4х4 также способствует проходимости.

Украина стала первой среди европейских стран, кто получил эти машины: в декабре 2023 года в ВСУ поступили первые пять автомобилей из 25 заказанных.

В нынешнем году, кроме Украины, поставки машин переднего края Caracal начнется в армейские подразделения Германии и Нидерландов.