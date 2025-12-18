Дешевое фальсифицированное топливо одесские дельцы продавали по ценам брендового

Торговлю горючим очень сомнительного качества фигуранты дела вели вообще без лицензий и регистрации предпринимательской деятельности. Именно это обнаружили сразу на трех АЗС.

Детективы Бюро экономической безопасности Одесской области заблокировали работу нелегальной сети автозаправок. Основания для таких действий были очень серьезные.

В Одессе "бодягу" переименовывали

В ходе следствия выяснилось, что дельцы псевдопредпринимательства закупали топливо неизвестного происхождения по заниженным ценам и реализовывали его в разных районах Одессы по ценам брендовых АЗС.

Обустроились владельцы АЗС капитально и надолго, но что-то в Одессе пошло не так. Фото: БЭБ Одесской области

Незаконные АЗС полностью демонтированы

Детективы посетили все обнаруженные АЗС. В ходе санкционированных обысков на улицах Бугаевской, Шота Руставели и в переулке Павла Кравцова детективы БЭБ изъяли более 30 тонн бензина А-95 и дизельного топлива.

Ориентировочная стоимость изъятого – почти 3,8 млн грн. Фото: БЭБ Одесской области

Также с помощью специализированных бригад и спецтехники демонтировали и вывезли на склады хранения арестованного имущества топливораздаточные колонки, резервуары, техническое оборудование и сооружения, которые использовались для работы нелегальных АЗС.

По трем статьям УКУ

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Не прикрыли, а полностью прекратили деятельность сетей АЗС с полным демонтажем всех имущественных комплексов. Фото: БЭБ Одесской области

Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, а также каналы поставки и реализации подакцизных товаров.