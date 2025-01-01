Детективы вывезли заправку вместе с горючим: какие основания

В этот раз подозрение пало на нелегальную автозаправочную станцию в Бучанском районе, что возле столицы. Точное местонахождение в коротком сообщении БЭБ не указывается, но местные водители по приметам на фото могут узнать место заправки, откуда велась неафишируемая атака низкопробным бензином на двигатели и топливные системы их автомобилей.

Как говорится в сообщении ТУ БЭБ в Киевской области, основания для подозрения были серьезные и они подтвердились. В ходе следствия выяснилось, что АЗС работала с нарушением требований законодательства Украины.

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Во-первых, здесь отсутствовали лицензии на розничную торговлю горючим. Во-вторых, на заправке не могли подтвердить происхождение горючего, поскольку обязательные для такой услуги паспорта качества на топливо отсутствовали.

Фото: БЭБ в Киевской области

На основании этого и другого, что шло вопреки закону, детективы БЭБ провели обыски и изъяли три емкости для хранения топлива, топливно-распределительный комплекс и бензин марки А-95.

Также для изучения дела по существу детективы забрали финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас следствие находится на этапе установления круга лиц, причастных к незаконной деятельности.