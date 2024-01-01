Дилеры Kia перехитрили вора: полиция пришла, когда ему вручали ключи от авто

Как передает Autoevolution, работники автосалона сразу поняли аферу и вызвали полицию, но решили подыграть вору. Фактически, сотрудники Kia тянули время, делая вид, что готовят все необходимые документы. Офицеры прибыли на место происшествия, когда вора уже поздравляли с покупкой.

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Сообщается, что 63-летний Уильям Хейс хотел стать владельцем двух Kia Telluride, общей стоимостью 158 885 долларов. Он завершил всю процедуру покупки, используя данные поддельного удостоверения личности.

Интересно, что, чтобы все выглядело правдоподобно, сотрудники автосалона даже попросили злоумышленника сфотографироваться для приветствия и заснять момент покупки. На кадрах заметно, как продавец жмет ему руку, дает ключи от машины, а все вокруг аплодируют ему.

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Однако, казалось бы, радостный момент завершился, когда в автосалон зашли полицейские. На видео зафиксирован момент перед задержанием, в частности, как полицейские надевали на Хейса наручники. Теперь он обвиняется в фальсификации документов и попытке кражи. Злоумышленника уже держат под стражей с возможностью внесения залога в 50 тысяч долларов.