Дизайнер показал, как будет выглядеть багги на базе Renault 4 E-Tech: фото

Электрический Renault R4 дебютировал несколько месяцев назад. Как сообщает Carscoops, дизайнер Марко Мальтезе решил представить, как именно выглядела бы модель, если бы Renault решила создать автомобиль выходного дня на его базе.

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Его цифровая концепция идеально бы подошла для круиза по Французской Ривьере и является прямым преемником Renault R4 JP4 1981 года – причудливого двухместного багги с поднятой подвеской и открытым кузовом, созданного компанией Car Systeme. К слову, в Италии эту машину ласково прозвали “лягушкой” из-за ее интересной внешности.

Виртуальный концепт придерживается подобного подхода, но с более практичной четырехместной конфигурацией. Хотя передняя часть, блоки освещения и хвостовая часть перенесены из стандартной модели, почти все остальное было переработано.

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Профиль получил открытые вырезы вместо дверей, прочные расширения крыльев и другие колесные диски большего размера. Модель не имеет крыши, а стойка безопасности обеспечивает как защиту пассажиров, так и основу для транспортировки досок для серфинга. Сзади дверь багажника была переделана для размещения полноразмерного запасного колеса.

Renault 4 E-Tech

Интерьер автомобиля выполнен из водонепроницаемого материала, руль в стиле ретро, и два 10-дюймовых дисплея. Кроме того, электромобиль получил абсолютно ровный пол, чтобы его было удобно мыть от грязи или песка. Виртуальный художник не раскрыл характеристик цифровой модели. Вероятно, система полного привода удачно бы дополнила ее характер.

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Стандартный Renault 4 E-Tech основан на платформе CMF-BEV и имеет всего один электромотор на передней оси мощностью 110 кВт (150 л.с.). Компактный кроссовер оснащен батареей емкостью 52 кВт-ч и имеет запас хода в 402 километра. Автомобиль поступит в продажу в Европе к середине 2025 года.