Для чего на фронте автомобиль переднего края Protector, у которого нет даже руля

По словам руководителя этого предприятия Владислава Бельбаса, разработка UGV Protector велась в сотрудничестве с военными. Техническое задание поступило от одной из топовых бригад ВСУ, которая сражалась на донецком направлении.

Как говорится в сообщении на ФБ-странице "Украинской бронетехники", то подразделение одно из первых, если не первое, кто начал использовать НРК для минирования и как камикадзе.

Читайте также Бронемашину "Варта 2" ставят в серийное производство

"Тесное сотрудничество с их операторами и четкое видение концепции от командира бригады – именно так мы реализовали проект первого тяжелого логистического НРК", – отметил Владислав Бельбас.

Особенность новой роботизированной машины в том, что она может доставлять в зону старта меньшие наземные дроны, весящие от 50 до 150 кг и которые работают непосредственно на передовой в радиусе 2-3 км.

Читайте также Украинский броневик "Варта 2" заехал в Польшу

Такое решение позволяет сохранить их заряд и значительно повышает эффективность их применения. Protector оперативно и, главное, незаметно транспортирует дроны к нужному месту, за одну ходку подвозит 3-4 таких робота.

Как отмечает Владислав Бельбас, UGV Protector является универсальной машиной. Его можно использовать как боевой робот, установив на него различное вооружение (пулемет, автоматический гранатомет) для уничтожения бронетехники или живой силы противника.

Читайте также Тест-драйв украинского бронеавтомобиля "Варта", на котором ездил Ван Дам

При необходимости Protector перевезет боекомплект или снаряжение, осуществит эвакуацию раненых. Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы – до 700 кг. Запас хода – до 400 км.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания. Правда, его мощность, виды горючего не озвучены. Указано, что робот имеет высокую проходимость для преодоления значительных препятствий. Колеса со вставкой RunFlat позволяют продолжать движение даже при повреждении.

Читайте также Парк бронированных авто ВСУ пополнится новыми версиями "Варты" и "Гюрзы"

"Дополнительным преимуществом этой беспилотной платформы является ее невысокая цена и возможность быстрого производства", – добавил гендиректор ООО "Украинская бронетехника", но при этом стоимость не озвучил, имея на то объективные причины.

Фото: Украинская бронетехника