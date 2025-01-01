Для чего пять "Казаков" перевели на штабную работу, но с фронта не забрали: видео

По просьбе военных для создания командно-штабных машин были выбраны автомобили "Козак". К такому выводу армейцы пришли в результате эксплуатации упомянутой техники на фронте в условиях боевых действий.

Комплектация оборудованием также делалось по техническому заданию военных. Они дали полный перечень того, что должно быть внутри и что хотели бы там иметь дополнительно. Те пожелания в "Метинвесте" учли, поскольку это было продиктовано реалиями с театра боевых действий.

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Во-первых, воины убедились, что "Казаки" хорошо защищены броней. Во-вторых, машина мобильная и очень вместительная внутри. Это позволяет разместить все необходимое оборудование и организовать комфортные рабочие места для личного состава.

Фото: Метинвест



"Современная технологическая начинка позволяет командиру отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, консолидируя данные беспилотной разведки и других систем. Объективная и полная осведомленность позволяет штабу аккумулировать данные со всех участков зоны ответственности и разрабатывать оперативные решения, направленные на повышение эффективности действий подразделений и сохранение жизней бойцов. Переоборудование "Казаков" в командно-штабные машины поможет нам уничтожать врага в борьбе за Украину", – отметил заместитель командира роты Дмитрий.

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В мастерской переоборудования заверили, что КШМ укомплектованы с учетом боевого опыта и потребностей украинской армии. Там применены современные технологические решения, что защищают экипаж машины от рисков военного времени.

В частности, в бронированной капсуле установлено современное коммуникационное оборудование, средства защиты связи, устойчивых к РЭБ, автоматизации, автономного резервного питания, кондиционирования воздуха, обогрева и тому подобное.

"Современная война – это, прежде всего, война новейших технологических решений, поэтому такие командные комплексы незаменимы для нашей армии", – уточнил операционный директор "Метинвеста" Александр МИРОНЕНКО.

Всего за три года полномасштабного вторжения Группа "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам 9,28 млрд грн. Из них 4,9 млрд грн – конкретно на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт".