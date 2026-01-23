Для чего украинская компания адаптировала свои дизельные грузовики Scania и DAF на солнечную энергию

Программа стартовала в январе 2026 года, реального результата ждать еще рано, но он непременно будет.

Как рассказывает на своей ФБ-странице Kernel, от произведенной энергии будут запитаны все электроприборы и системы в кабине грузовиков.

Все приборы в кабине будет питать солнце

В первую очередь речь идет об обеспечении работы кондиционеров и электроники без включения двигателя на холостых оборотах. Таким образом, будет сохранен моторесурс дизельных двигателей тяжелых магистральных тягачей.

Энергию солнца, конвертированную в электрическую, будет направлено не только на обеспечение работы кондиционеров и электроники в кабине. От солнечной энергии, накопленной в аккумуляторы, также будут питаться холодильник, кофеварка, микроволновая печь, аудио система, телевизор и тому подобное.

Двигатель в холостую "молотить" уже не будет

Это будет удобно во время стоянок для отдыха, в часы загрузки или разгрузки, когда базовый двигатель выключен и его не нужно запускать и держать на холостых оборотах для питания упомянутых приборов и систем.

Кроме сохранения моторесурса силовых агрегатов грузовиков, предполагается значительная экономия топлива и минимизация выброса вредных веществ от работы ДВС.

Эксплуатационные и экономические преимущества:

более долгий срок службы батареи;

меньшее время холостого хода;

уменьшение износа и расхода топлива;

экономия горючего около 0,8 литра на 100 км;

уменьшение нагрузки на генератор, что еще больше повышает эффективность;

никаких сбоев аккумулятора благодаря надежному мониторингу системы.



Решение направлено на позитив

Ожидаемый эффект от использования на крыше тяжелых грузовиков гибких солнечных панелей датской компании Green Energy гарантирован.

Опыт использования панелей этого производителя на автотранспорте европейских компаний (см. видео внизу) указывает на значительную экономию топлива.

Какие ожидания от проекта:

экономия топлива до 7% и прямое снижение себестоимости перевозок;

уменьшение выбросов CO₂ на 7%, что является важной частью нашей экологической стратегии.

Предполагается, что такой подход вдвое продлит жизнь аккумуляторов и минимизирует потребность в техническом обслуживании из-за сокращения холостой работы двигателя.

В чем еще улучшения:

стационарный кондиционер работает значительно дольше;

холодильники, вспомогательные системы отопления и охлаждения могут работать в течение длительного времени;

развлекательные системы в кабине (телевизор и т.д.) можно использовать дольше без ущерба для производительности аккумулятора;

общий комфорт водителя, отсутствует вибрация и шум двигателя на стоянке.

Тест продлится весь год

Тестирование продлится в течение всего 2026 года в реальных условиях украинских дорог. Это поможет объективно оценить работу системы в разные сезоны – от пиковых летних температур до зимних вызовов.