Для чего в Солотвине технику и людей разных ведомств свели вместе под крышу Центра безопасности громады

Вот так две коммунальные службы громады, миссия которых в спасении людей, приросли машинами. Об этом говорится в релизах поселкового совета на его официальном сайте.

В первом случае автопарк коммунального медучреждения прирос каретой с пробегом, а во втором – пожарное депо получило новенькую спецмашину.

Медицинский "течик" T6 поступил от чехов

Медики скорой медицинской помощи теперь на вызовы поедут на Volkswagen Transporter T6. Автомобиль приобретен чешскими благотворителями из Post Bellum. Эта организация очень тщательная в выборе как самой машины, так и ее комплектации.

В Солотвин пришла керета в добротном техническом состоянии и с проверенным оборудованием. Обычно машины Volkswagen Transporter для медицинской службы комплектуются турбодизельными двигателями Д 2.0 TDI (турбодизель) различной мощности, от экономных версий 84–102 л.с до мощных моделей на 204 л.с.

Машину еще доукомплектуют под нынешние вызовы, в т.ч. для оказания помощи раненым в результате вражеских ракетно-шахедных атак. Фото: Солотвинская громада

Конкретно о силовом наполнении в сообщении не говорится, как и о трансмиссии. Она может быть 5-ти или 6-ступенчатой на механике или роботизированная КПП DSG на 7 ступеней.

Здесь стоит независимая подвеска, что обеспечивает плавность хода, что критически важно для транспортировки пациентов. Карета имеет улучшенную систему стабилизации, систему помощи при торможении и современная мультимедиа.

Медикам будет удобно

С фото видно, что здесь высокая крыша. Это для медиков очень удобно, потому что они могут передвигаться в полный рост внутри салона.

Из привлекательного здесь можно вспомнить автономное питание. Таким образом разработчики спецверсии поставили в салон дополнительный аккумулятор для работы медицинского оборудования (дефибрилляторы, ИВЛ) без запущенного двигателя и питания от него.

В салоне отдельный контур отопления, своя линия кондиционирования. У водителя эти атрибуты также автономные для кабины. Также здесь надежные замки для фиксации носилок и баллонов с кислородом.

Этот Т6 приписали к Центру безопасности общины, что является современным форматом совместного размещения под одной крышей медикиков, бойцов пожарно-спасательного отряда и полицейских офицеров громады.

С появлением пожарно-спасательного автомобиля в общине создан еще и ряд рабочих мест. Фото: Солотвинская община

Два события под одной крышей

Пожарно-спасательное депо громады приросло пожарной автоцистерной. Ее Солотвинский поселковый совет приобрел в рамках реализации международного проекта, внедряемого по программе Interreg NEXT "Румыния – Украина 2021–2027".

С фото и видео видно, что эта спецмашина построена на шасси Renault Trucks серии K (Renault K P6x6). Эта полноприводная ходовая предназначена для работы в сложных дорожных условиях.

Машина с надстройкой украинской компании Tital имеет рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель объемом 13 литров (стандарта Евро-5) мощностью 480 л.с. (353 кВт).

Основные параметры:

экипаж – 4 человека (1 водитель + 3 спасателя);

полная масса – до 30 000 кг;

максимальная скорость – до 90 км/ч;

экологический стандарт двигателя – Евро-5;

общий запас огнетушащих веществ – 12 000 литров, в том числе воды 11 200 литров, пенообразователя – 800 литров.

Автомобиль оснащен мощной пожарной помпой производительностью не менее 4 800 л/мин. Она обеспечивает эффективную подачу воды или пены даже в сложных условиях. Конструкция позволяет непрерывно работать в номинальном режиме до 6 часов.

Миссия выполнима

Получение новой кареты медицинской помощи и пожарной автоцистерны со спасательным оборудованием в боковых нишах является результатом эффективного международного сотрудничества, направленного на защиту жизни и здоровья людей.