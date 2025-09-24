Для Украины разрабатывается Стратегия безопасности дорожного движения

Упомянутая международная организация объединяет специалистов 69 стран, которые являются признанными экспертами тематике безопасности дорожного движения. Именно они начинают проект формирования предложений по безопасности, адаптированных для украинских условий.

Как говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий, запрос Украины на такой проект был подан в рамках сотрудничества Минразвития с Международным транспортным форумом. И это нашло поддержку.

Читайте также Как правильно соблюдать дистанцию на трассе: золотое правило

Разработка новой Стратегии для Украины будет осуществляться через Группу общих интересов по вопросам транспорта Украины (CIG4U) Международного транспортного форума совместно с благотворительной организацией по безопасности дорожного движения EASST.

Алгоритмы "Безопасной системы" признаны эффективными

Новая Национальная стратегия по безопасности дорожного движения должна существенно уменьшить количество смертельных аварий в течение следующего десятилетия. В основу этого программного документа ляжет подход "Безопасная система" (Safe System Approach) – международная методология, доказавшая свою эффективность в снижении количества тяжелых ДТП и сохранении жизней.

Новый подход предусматривает:

принятие решений на основе данных;

совместную ответственность государственных институтов и общества.

Основания для внедрения "Стратегии" очень серьезные

К формированию новой стратегии побудило много факторов, в первую очередь рост смертности и увечья на дорогах. По данным Нацполиции, в 2024 году на дорогах Украины погибли более 3 тысяч человек.

Читайте также В Европе заработал сервис поиска надежных стоянок для грузовиков

Количество ДТП с участием лицензированного транспорта – грузовиков и автобусов – выросло почти на 25% по сравнению с 2023 годом (по данным Укртрансбезопасности).

Внедрение Национальной стратегии безопасности дорожного движения запланировано с 2026 года.

"Безопасность на дорогах – это вопрос жизни и здоровья украинцев. Разработка соответствующей Стратегии, а главное ее практическая реализация – позволит предотвратить смерти и травмирование украинцев на дорогах. Мы видим успешные международные примеры имплементации таких стратегии, что доказывает их действенность и необходимость. Поэтому благодарны нашим партнерам из Международного транспортного форума, а особенно Швеции, за готовность совместно работать над этим проектом", – отметил Заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Читайте также Как робот-эвакуатор забирает автомобиль с запрещенного места парковки: видео

Стратегия будет интегрирована с Национальной транспортной стратегией до 2030 года. Безопасность дорожного движения будет определяться как ключевой фактор устойчивого развития и восстановления страны.

Приоритет – безбарьерность

Отдельный акцент делается на создании удобной инфраструктуры для людей с ограниченной мобильностью.

Речь идет о доступе к работе, образованию, медицине и другим услугам благодаря современным и безбарьерным транспортным решениям.

Читайте также В Польше снизили смертность от ДТП в два раза: что для этого сделали

Руку помощи протягивает Швеция

"Швеция гордится тем, что стоит рядом с Украиной в создании безопасного транспортного будущего. Подход "Безопасная система" родился из убеждения, что ни одна смерть на дороге не является приемлемой. Работа над новой Национальной стратегией по безопасности дорожного движения Украины отражает нашу общую приверженность защите жизни даже в самые сложные времена", – подчеркнул министр транспорта и жилищного строительства Швеции, сопредседатель Группы общих интересов по вопросам транспорта в Украине (CIG4U) Андреас Карлсон.