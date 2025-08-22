Укр
До 10 гривен на литре: какие скидки предлагают сети заправок ко Дню Независимости

Украинские сети АЗС начали массово предлагать скидки на День Независимости за заправку топливом. Выгода может достигать до 10 гривен на каждом литре.
Кроме бака, по выгодным ценам можно заправить и канистру

Сергей Матусяк
logo22 августа, 19:32
Ко Дню Независимости Украины большинство крупных сетей АЗС объявили о скидках на топливо. Для удобства сравнения редакция Авто24 собрала их в одном материале. Период действия скидок обычно – с 22 по 24 августа 2025 года.

Кстати действительно ли бензины А-98 и А-100 на украинских АЗС не содержат спирта?

WOG

  • ДТ Евро5 - 53,99 грн (вместо 58,99 грн)
  • ДТ Мустанг+ - 59,99 грн (вместо 61,99 грн)
  • А-95 Евро5 - 56,99 грн (вместо 61,99 грн)
  • Мустанг 95 - 62,99 грн (вместо 64,99 грн)
  • Мустанг 100 - 66,99 грн (вместо 71,99 грн)
  • Газ - 33,48 грн (вместо 35,98 грн)

Особенности: цены со скидкой уже указаны на стелах АЗК. Сниженные цены также действуют при покупке на Кошелек PRIDE (до 500 л), однако дополнительные бонусы не начисляются. при покупке любых трех товаров в WOG MARKET, получай четвертый в подарок.

ОККО

  • А-95 Евро → 56,99 грн/л (вместо 61,99 грн/л)
  • Pulls 95 → 62,99 грн/л (вместо 64,99 грн/л)
  • Pulls 100 → 66,99 грн/л (вместо 71,99 грн/л)
  • ДП Евро → 53,99 грн/л (вместо 58,99 грн/л)
  • Pulls ДТ → 59,99 грн/л (вместо 61,99 грн/л)
  • Газ → 33,49 грн/л (вместо 35,99 грн/л)

Если рассчитаться за заправку картой Mastercard и отсканировать карту лояльности Fishka, можно получить еще -3 грн/л к уже сниженной цене на топливо.

UKRNAFTA

  • А92 - 56,49 грн/л (-2,00 грн)
  • А95 - 56,99 грн/л (-2,00 грн)
  • А95 Энерджи - 59,99 грн/л (-3,00 грн)
  • А98 Энерджи - 66,99 грн/л (-2,50 грн)
  • ДП - 53,99 грн/л (-2,00 грн)
  • ДП Энерджи - 57,99 грн/л (-2,00 грн)
  • Газ - 32,99 грн/л (-1,00 грн)

Особенности: к праздничной цене добавляются все действующие скидки и предложения. Поэтому вместе экономия может достигать до -10 грн/л.

Также интересно как влияет бензин со спиртом на экономичность и мощность автомобиля

Дополнительные скидки для бензина на UKRNAFTA:

  • -2 грн/л - пользователям мобильного приложения UKRNAFTA
  • -2 грн/л - при оплате картой Mastercard от ОTP Bank или Mastercard Platinum от UKRSIBBANK
  • -1 грн/л - заправка от 20 л + кофе, хот-дог или бургер ("Летний вайб")
  • -1 грн/л - заправка от 20 л + омыватель стекла ТМ UKRNAFTA
  • -1 грн/л - заправка от 20 л + дистиллированная вода.

UPG

  • upg100 - 67,90 грн/л
  • upg95 - 60,90 грн/л
  • A95 - 56,90 грн/л
  • upgДП - 57,90 грн/л
  • ДП - 53,90 грн/л
  • Газ - минус 1 грн/л от актуальной цены

Особенности: специальные цены не суммируются, а персональные предложения, талоны и топливные карты не действуют.

