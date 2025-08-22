До 10 гривен на литре: какие скидки предлагают сети заправок ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины большинство крупных сетей АЗС объявили о скидках на топливо. Для удобства сравнения редакция Авто24 собрала их в одном материале. Период действия скидок обычно – с 22 по 24 августа 2025 года.

WOG

ДТ Евро5 - 53,99 грн (вместо 58,99 грн)

ДТ Мустанг+ - 59,99 грн (вместо 61,99 грн)

А-95 Евро5 - 56,99 грн (вместо 61,99 грн)

Мустанг 95 - 62,99 грн (вместо 64,99 грн)

Мустанг 100 - 66,99 грн (вместо 71,99 грн)

Газ - 33,48 грн (вместо 35,98 грн)

Особенности: цены со скидкой уже указаны на стелах АЗК. Сниженные цены также действуют при покупке на Кошелек PRIDE (до 500 л), однако дополнительные бонусы не начисляются. при покупке любых трех товаров в WOG MARKET, получай четвертый в подарок.

ОККО

А-95 Евро → 56,99 грн/л (вместо 61,99 грн/л)

Pulls 95 → 62,99 грн/л (вместо 64,99 грн/л)

Pulls 100 → 66,99 грн/л (вместо 71,99 грн/л)

ДП Евро → 53,99 грн/л (вместо 58,99 грн/л)

Pulls ДТ → 59,99 грн/л (вместо 61,99 грн/л)

Газ → 33,49 грн/л (вместо 35,99 грн/л)

Если рассчитаться за заправку картой Mastercard и отсканировать карту лояльности Fishka, можно получить еще -3 грн/л к уже сниженной цене на топливо.

UKRNAFTA

А92 - 56,49 грн/л (-2,00 грн)

А95 - 56,99 грн/л (-2,00 грн)

А95 Энерджи - 59,99 грн/л (-3,00 грн)

А98 Энерджи - 66,99 грн/л (-2,50 грн)

ДП - 53,99 грн/л (-2,00 грн)

ДП Энерджи - 57,99 грн/л (-2,00 грн)

Газ - 32,99 грн/л (-1,00 грн)

Особенности: к праздничной цене добавляются все действующие скидки и предложения. Поэтому вместе экономия может достигать до -10 грн/л.

Дополнительные скидки для бензина на UKRNAFTA:

-2 грн/л - пользователям мобильного приложения UKRNAFTA

-2 грн/л - при оплате картой Mastercard от ОTP Bank или Mastercard Platinum от UKRSIBBANK

-1 грн/л - заправка от 20 л + кофе, хот-дог или бургер ("Летний вайб")

-1 грн/л - заправка от 20 л + омыватель стекла ТМ UKRNAFTA

-1 грн/л - заправка от 20 л + дистиллированная вода.

UPG

upg100 - 67,90 грн/л

upg95 - 60,90 грн/л

A95 - 56,90 грн/л

upgДП - 57,90 грн/л

ДП - 53,90 грн/л

Газ - минус 1 грн/л от актуальной цены

Особенности: специальные цены не суммируются, а персональные предложения, талоны и топливные карты не действуют.