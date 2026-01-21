Укр
Стало известно, где самое большое в мире количество зарядных станций для электромобилей

Китай побил собственный рекорд: количество зарядок для электромобилей в стране превысило отметку в 20 миллионов. Речь идет о частных и общественных зонах зарядки автомобильных накопителей энергии.
Китай 17-й год подряд возглавляет рейтинг крупнейшего авторынка мира - Auto24

ФОТО: Li Auto|

В режиме быстрой зарядки семейный 7-местный минивэн Li Auto (на переднем плане) пополняет аккумулятор для 500-километрового пробега за 12 минут

Китай уверенно укрепляет позиции мирового лидера по развитию электротранспорта. По состоянию на конец 2025 года общее количество зарядных устройств для электромобилей в стране впервые превысило 20 миллионов, показав почти 50% годового роста.

Такого темпа роста ни одна страна в прошлом году не достигала. О новом достижении китайского производства рассказывает cnevpost.com.

Читайте также Китай опережает все страны мира по выпуску электромобилей: инфографика

Масштабы зарядной инфраструктуры

По данным Китайского национального энергетического управления (NEA), опубликованным в среду, по состоянию на конец декабря 2025 года в стране насчитывалось:

  • 20,092 млн зарядных устройств для электромобилей;
  • +49,7% по сравнению с 2024 годом.

Общественные зарядные станции:

  • количество – 4,717 млн единиц;
  • рост – +31,9% за год;
  • совокупная мощность – 220 млн кВт;
  • средняя мощность одной станции – 46,53 кВт;\

Читайте также Китайские автопроизводители вместо электромобилей будут поставлять в Европу гибриды

Частные зарядные устройства:

  • количество - 15,375 млн единиц;
  • рост - +56,2%;
  • общая мощность - 134 млн кВт

Электромобили меняют энергобаланс

Стремительное распространение электромобилей вместе с развитием дата-центров для искусственного интеллекта существенно повлияло на энергопотребление страны.

По информации NEA, в 2025 году Китай впервые превысил отметку в 10 триллионов кВт-ч потребленной электроэнергии, что на 5% больше, чем годом ранее.

Разрабатывая зарядные розетки переменного тока, китайцы всегда придерживаются концепции управления одной рукой – второй рукой можно телефон держать или ухо почесать. Фото: phoenixcontact.com/zh-cn

Особенно быстро растет энергопотребление в секторе транспорта на новых источниках энергии (NEV):
более 20% годового роста в 2025 году

Китай – безоговорочный лидер

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), в течение 2025 года в стране было продано:

  • 34,4 млн автомобилей;
  • рост: +9,4% в годовом измерении.

Это позволило Китаю 17-й год подряд удержать статус крупнейшего автомобильного рынка в мире. При этом акцент делался на то, чтобы пользователям было удобно.

