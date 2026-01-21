Стало известно, где самое большое в мире количество зарядных станций для электромобилей

Китай уверенно укрепляет позиции мирового лидера по развитию электротранспорта. По состоянию на конец 2025 года общее количество зарядных устройств для электромобилей в стране впервые превысило 20 миллионов, показав почти 50% годового роста.

Такого темпа роста ни одна страна в прошлом году не достигала. О новом достижении китайского производства рассказывает cnevpost.com.

Масштабы зарядной инфраструктуры

По данным Китайского национального энергетического управления (NEA), опубликованным в среду, по состоянию на конец декабря 2025 года в стране насчитывалось:

20,092 млн зарядных устройств для электромобилей;

+49,7% по сравнению с 2024 годом.

Общественные зарядные станции:

количество – 4,717 млн единиц;

рост – +31,9% за год;

совокупная мощность – 220 млн кВт;

средняя мощность одной станции – 46,53 кВт;\

Частные зарядные устройства:

количество - 15,375 млн единиц;

рост - +56,2%;

общая мощность - 134 млн кВт

Электромобили меняют энергобаланс

Стремительное распространение электромобилей вместе с развитием дата-центров для искусственного интеллекта существенно повлияло на энергопотребление страны.

По информации NEA, в 2025 году Китай впервые превысил отметку в 10 триллионов кВт-ч потребленной электроэнергии, что на 5% больше, чем годом ранее.

Особенно быстро растет энергопотребление в секторе транспорта на новых источниках энергии (NEV):

более 20% годового роста в 2025 году

Китай – безоговорочный лидер

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), в течение 2025 года в стране было продано:

34,4 млн автомобилей;

рост: +9,4% в годовом измерении.

Это позволило Китаю 17-й год подряд удержать статус крупнейшего автомобильного рынка в мире. При этом акцент делался на то, чтобы пользователям было удобно.