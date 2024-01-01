Дополнительные аккумуляторы в автомобиле: куда их ставят и для для чего они нужны

Дополнительные аккумуляторы предназначены для уменьшения нагрузки на основной аккумулятор, а также для обеспечения питанием блоков безопасности и комфорта во время отсоединения или разрядки основного аккумулятора.

Применяются они преимущественно в автомобилях премиального сегмента и на машинах, оборудованных системой старт-стоп.

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Дополнительный аккумулятор, в теории, имеет аналогичный срок службы с основным, но на практике служит дольше. Ведь на него нет нагрузки от стартера и, соответственно, он не подвергается сильным колебаниям тока. Это положительно сказывается на долговечности таких аккумуляторов. Но через определенный промежуток времени (6-8 лет) такие аккумуляторы все равно требуют замены.

Когда нужно менять вспомогательный аккумулятор

Разрядка дополнительного аккумулятора может приводить к определенным проблемам с доступом к автомобилю – он "теряет" ключ и может не открываться или не запускаться. Также могут возникать проблемы с мультимедиа, положением сидений и другими системами, которые "помнят" настройки.

Дополнительный аккумулятор лучше менять превентивно. Определить его состояние могут специалисты автосервиса. Фото Bosch.

Рекомендуется менять дополнительный аккумулятор заблаговременно, чтобы избежать проблем с доступом к автомобилю. Для этого периодически нужно контролировать состояние дополнительного аккумулятора, что возможно в условиях авторизованного сервиса Bosch.

Какой выбрать

Важно выбрать качественный вспомогательный аккумулятор. Лучшим выбором станет высокотехнологичный продукт, который будет иметь максимально долгий срок службы. Лидером отрасли по производству аккумуляторов является компания Bosch, которая занимается этим делом более 100 лет и имеет огромный опыт.

Лучшим решением на сегодня являются новые вспомогательные батареи Bosch с технологией AGM, которые были специально разработаны для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической системой с двумя аккумуляторами.

Технологии Bosch позволяют значительно увеличить срок службы вспомогательных аккумуляторов

В аккумуляторах с технологией AGM (absorbing glass mat) специальные стекловолоконные маты, размещены между свинцовыми пластинами аккумулятора, связывают кислоту. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению, который возникает, происходит быстрая реакция между кислотой и материалом пластин, что позволяет аккумулятору производить больше энергии. Благодаря этой технологии вспомогательная аккумуляторная батарея Bosch S5 AX обеспечивает надежную работу даже в условиях высоких пиковых нагрузок.

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Вспомогательные аккумуляторные батареи Bosch имеют в четыре раза более высокую стабильность цикла, чем обычные стартерные батареи, и отличаются более длительным сроком эксплуатации. Оптимизированная конструкция элементов также обеспечивает превосходное принятие заряда и устойчивость к коррозии. Кроме того, специальная конструкция крышки батареи S5 AX означает, что она абсолютно не нуждается в техническом обслуживании.

Выводы

Вспомогательный аккумулятор играет важную роль в обеспечении комфорта и безопасности. Именно поэтому контроль его состояния и заблаговременная замена позволит повысить надежность автомобиля. Замена вспомогательного аккумулятора происходит не часто, но от его качества зависит немало показателей. Именно поэтому оптимальным вариантом является выбор лучшего из доступных на рынке решений.