Дороги Полтавщины подтапливает, где движение ограничат

ФОТО: Госвосстановление|
Кое-где движение перекроют вообще как для легкового, так и грузового и пассажирского транспорта
Дорожные службы Полтавщины вводят ограничения движения для всех видов транспорта, начиная с 08:00 18 февраля. Перечень еще не очень большой, но перевозчикам и владельцам автотранспорта это стоит учесть.
Предупреждение о таком мероприятии вечером 17 февраля сообщила на своей ФБ-странице пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Где движение ограничат
Речь идет об участке дороги Н-31 км 130+438 - км 176+159, начиная от примыкания к трассе М-03 (Киев – Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава – Александрия).
Также обильные ливни 14-15 февраля привели к подтоплению участка автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 168, вблизи с. Хоружи).
Наводнение ограничило движение транспорта на участке трассы Н-31, где вечером 17 февраля передвигаться даже на лодке было сложно. Фото: Патрульная полиция Полтавщины
Вода в заледеневшую землю не просачивается
Ситуацию осложняет мерзлый грунт. Из-за льда земля не может поглощать влагу, поэтому вся дождевая вода остается на поверхности, создавая опасность для водителей.
Подобная ситуация сейчас и уже скоро ожидается по всей Украине. Видео: petroshevchuk69
Ограничения вводятся с целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий, накопления транспортных средств и образования пробок.
В Решетиловку лучше ехать кружным путем через Полтаву. Фото: Патрульная полиция Полтавщины
Куда можно объехать
Объезд организован через Полтаву. На местах будет работать патрульная полиция для контроля и помощи водителям.
О снятии ограничений и восстановлении привычного режима движения будет сообщено дополнительно.
