Дороги Полтавщины подтапливает, где движение ограничат

Дорожные службы Полтавщины вводят ограничения движения для всех видов транспорта, начиная с 08:00 18 февраля. Перечень еще не очень большой, но перевозчикам и владельцам автотранспорта это стоит учесть.

Предупреждение о таком мероприятии вечером 17 февраля сообщила на своей ФБ-странице пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Где движение ограничат

Речь идет об участке дороги Н-31 км 130+438 - км 176+159, начиная от примыкания к трассе М-03 (Киев – Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава – Александрия).

Также обильные ливни 14-15 февраля привели к подтоплению участка автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 168, вблизи с. Хоружи).

Наводнение ограничило движение транспорта на участке трассы Н-31, где вечером 17 февраля передвигаться даже на лодке было сложно. Фото: Патрульная полиция Полтавщины

Вода в заледеневшую землю не просачивается

Ситуацию осложняет мерзлый грунт. Из-за льда земля не может поглощать влагу, поэтому вся дождевая вода остается на поверхности, создавая опасность для водителей.

Подобная ситуация сейчас и уже скоро ожидается по всей Украине. Видео: petroshevchuk69

Ограничения вводятся с целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий, накопления транспортных средств и образования пробок.

В Решетиловку лучше ехать кружным путем через Полтаву. Фото: Патрульная полиция Полтавщины

Куда можно объехать

Объезд организован через Полтаву. На местах будет работать патрульная полиция для контроля и помощи водителям.

О снятии ограничений и восстановлении привычного режима движения будет сообщено дополнительно.

