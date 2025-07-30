Дорожники притормозили движение на подходах к пограничному пункту пропуска "Рава-Русская"

Капитальный ремонт 33-километрового участка трассы М-09 от с. Воля-Высоцкая до пограничного пункта пропуска ведется без прекращения движения. Он затруднен, но остался интенсивным, поскольку здесь пролегает основной коридор Трансъевропейской транспортной сети, ведущий из Киева в Варшаву.

Работы на упомянутом участке пути ведет известная в Украине и за рубежом компания "Автомагистраль-Юг". Объем запланированного большой, практически это полная реконструкция автодороги с подведением ее характеристики к современным стандартам дорожного движения.

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Кроме капитального ремонта имеющейся дороги, строителям нужно за пределами населенных пунктов построить дополнительную третью полосу. Благодаря этому автомагистраль будет расширена и осовременена.

Фото: Автомагистраль-Юг

На участке пути, точное расстояние которого 33,4 километра, предстоит демонтировать и перестроить шесть мостов, находящихся в аварийном состоянии, на четырех мостовых переходах нужно заменить бетонные трубы. Также предстоит создать кольцевую развязку.

Строители ведут демонтаж старых мостовых конструкций, устраивают на месте будущих искусственных сооружений буронабивные сваи.

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Для поддержания трафика и содействия движению транспорта вдоль этих объектов устроили объезды. До нынешних обильных дождей успели перенастроить дождевые канализации.

Фото: Автомагистраль-Юг

Что еще предусматривает проект:

с обеих сторон возле остановок транспорта, перекрестков, примыканий, добавляются переходно-скоростные полосы;

полностью заменится дорожное основание, устраивается новое покрытие из трех слоев асфальтобетона;

устроится система водоотвода (и очистки) дождевой воды. Сейчас ее вообще не было;

будут сделаны тротуары, велодорожки.

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Напомним, еще до войны ЕБРР провел аудит безопасности дорожного движения, анализ экономической целесообразности, экологическую и социальную оценку. В 2020 году между Украиной и банком было подписано соглашение о финансировании ряда проектов, среди которых и капремонт М-09.