Дорожные камеры на украинских дорогах зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД

Это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекорд за последние 5 лет. 99% нарушений касались именно превышения скорости.

3 278 982 нарушения ПДД было выявлено камерами автофиксации в этом году в Украине. Это в 1,7 раз больше, чем за тот же период в прошлом году, посчитали в Opendatabot. В целом это рекордное количество нарушений за все время работы камер автофиксации - с июня 2020 года.

Почти все нарушения, зафиксированы камерами, касались превышения скорости. Только в 1% (16 833 постановления) речь шла об остановке или движении на полосе для общественного транспорта.

Кстати львовская скворечник похожа на камеру измерения скорости

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Наибольшее количество нарушений за месяц было зафиксировано в этом году в сентябре - 520 247.

Сейчас в Украине работает 308 камер автофиксации в 19 областях Украины и столице. 20% от всех камер расположены в Киеве (30) и области (32). На Львовщине установлено 44 камеры, из которых 13 во Львове, а 31 – в области. В то же время в регионах, приближенных к фронту (Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области) приборы контроля не подключены.

Для сравнения: накануне полномасштабного вторжения нарушения фиксировали 246 приборов в 24 городах и 15 областях.

Кроме автоматической фиксации, полицейские вынесли 2 088 433 постановления за нарушение ПДД. Чаще всего штрафовали водителей на Львовщине: 220 161 постановление, следуют Киев (180 719) и Одесская область (134 836).